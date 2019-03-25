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保遺產或新建地 雪梨大壩改建兩難

2019-03-25 19:23台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

雪梨當局陷入兩難，提高大壩儲水高度可保護下游房地產不受洪災，提高的水位卻恐淹沒文化遺產！雪梨華岡巴水壩因其歷史性與儲水上游是原住民生活環境，而被列入文化遺產，但日前傳出，當局考慮提高儲水高度，以免下游新建房地開發遭到洪水波及，但若提高水位，上游環境可能在大雨到來時，遭到部分淹沒，商業開發與文化保護的選擇不易。

根據《ABC新聞網》報導，澳洲新南威爾士州議會在去年通過新政策，打算將華岡巴大壩提高14米儲水，當時大打「防災牌」，旨在降低雪梨西部下游地區的洪水風險。此政策最明顯的受益者正是下游地區的開發商，過往被劃分為洪水地（而不能建屋或是地價便宜之地）都會轉變成適合開發區。

但此舉也有損害，由於華岡巴大壩儲水區上游是未受開發的自然之地，保持高度自然生態也是華岡巴大壩被列為文化遺產的主因，若隨著政策提高儲水水位，一旦暴雨來襲，這個老大壩無法乘載足夠水量，水位恐高過儲水區，淹沒部分自然地區，對鄰近環境造成浩劫。

當時部分人士反對斥鉅資（這項工程所花費的資金不比蓋雪梨足球場還少）、還必須摧毀文化遺產去保護下游開發商的新建地，但日前該國政府發佈的專題評估計畫讓議會立場有所改變。

據《英國衛報》報導，報告結論提及，提高水壩儲水14米對一般暴雨的減洪患成果有限，但若遇上可能淹沒更遠下游區域的災難性水災，這個提高建案將顯著減低傷害，至於災難性水災的定義機率則是一生一次（Lifelong）。這個報告也讓更多人選擇相信提高儲水位是必要之舉，一旦當局付諸實行，文化遺產將成為商業與現代化的犧牲品。

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遺產雪梨暴雨

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