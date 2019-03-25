英石化業造成的災害 年逾400億英鎊

2019-03-25 16:48 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



環保團體認為，污染者應該自行負責支付處理污染的成本。(Photo by glasseyes viewon Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook

英國的燃煤、石油與天然氣業，每年造成至少400億英鎊的環境災害。環保團體地球之友從排碳造成的成本分析，發現英國石化燃料業在營運過程中，對環境留下的損失巨大。該組織呼籲當地政府該對污染者徵課新的碳污染稅，促使業者轉型為更潔淨的產業。

據《英國獨立報》報導，地球之友政策主管氣契德司指出，「如果你造成污染，你就得附上代價，這是避免災難性氣候崩潰最簡單的解決方式。幾十年來，石油、煤炭與天然氣工業透過提取、加工、銷售化石燃料獲利。但發展上述產業的代價則是透過洪水、乾旱與野火等極端天氣，讓全體人類受害。」

地球之友計算出每噸排碳的社會成本價格，從石化燃料造成氣候變遷的角度出發，而非其他破壞性因素，例如空氣污染對健康的影響。結果發現，英國每年必須額外提出220億英鎊的公共投資來對付氣候變遷。

據《英國衛報》報導，歐盟委員會稍早公布報告也指出，英國向化石燃料提供補貼高居歐盟之冠，英國每年投入120億歐元（約台幣4,255億元）支持化石燃料，遠遠超過用在再生能源的83億歐元。

反觀德國，投資270億歐元用在再生能源上，金額幾乎是化石燃料95億歐元的3倍，西班牙與義大利對再生能源的補貼也高於石化燃料。

對此，英國石油與天然氣組織政策主管索倫指出，英國確保產業界朝更潔淨的未來發展的作法早已就緒。

另外，針對英國政府指出並未補助石化燃料業，當地智庫海外發展研究所代表懷特麗表示，「政府在撒謊，這太荒謬了。 他們正在玩遊戲並繼續支持數百年的老舊能源系統。」

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