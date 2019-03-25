躲過火劫2次 150年聖經無損

2019-03-25 16:14 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



聖經是許多人的心靈慰藉。(Photo by Ann viewon Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook

巧合！美國威斯康辛州1間教會稍早遭遇祝融肆虐，讓教堂建築物付之一炬。不過，令人意外的是，原本放在教堂內1本超過百年的聖經卻毫髮無傷，而這本一本聖經其實在50年前也曾經歷過一場大火肆虐，當時也是依舊完好，躲過祝融。

據《基督徒頭條網》報導，對於聖經能躲過這次大火沒有被焚毀，位於普拉瓦的泉水聯合衛理公會牧師歐布萊恩指出，「這是對我們信仰的最佳證明，即使在大火中也是如此。」上週一的這場大火造成教堂建築物損毀，而這本聖經在1900年代時也曾在聖保羅衛理公會遭遇火災，該教會與泉水聯合衛理公會2間教會則在2014年合併。

事後約有50人聚集在教會停車場，分享對於這棟建於1964年教堂的回憶。在教會受洗的會友穆荻表示，「我內心情緒相當激動無法言語。因為教會讓我擁有一輩子的友誼。」在教會聚會20年的卡瓦絲基也指出，「人們促成了教會的存在，而不是有形的建築物。」

據《基督徒郵報》報導，由於這本聖經歷史相當久遠，不能再被翻閱，過去遭遇火災後，該本聖經也是教會會友希望消防隊員從廢墟取出的唯一物品。

稍早，奧克拉荷馬州1名男子高特的卡車也出現大火，而且差點延燒到一旁的住屋，根據撫養5名孩子的他表示，「我的卡車就停在房子附近，如果車上喇叭沒鳴叫，房子也會被燒毀。事後消防局必須撬開用布包著的聖經，我的聖經除了封面之外完好如初。上帝讓我知道，我應該感激自己還活著。」

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