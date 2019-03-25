親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐案延後
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

勞保年資不滿 原來這樣算也可領到年金

躲過火劫2次 150年聖經無損

2019-03-25 16:14台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

聖經是許多人的心靈慰藉。(Photo by Ann viewon Flicker...
聖經是許多人的心靈慰藉。(Photo by Ann viewon Flicker under Creative Commons license)
分享

巧合！美國威斯康辛州1間教會稍早遭遇祝融肆虐，讓教堂建築物付之一炬。不過，令人意外的是，原本放在教堂內1本超過百年的聖經卻毫髮無傷，而這本一本聖經其實在50年前也曾經歷過一場大火肆虐，當時也是依舊完好，躲過祝融。

據《基督徒頭條網》報導，對於聖經能躲過這次大火沒有被焚毀，位於普拉瓦的泉水聯合衛理公會牧師歐布萊恩指出，「這是對我們信仰的最佳證明，即使在大火中也是如此。」上週一的這場大火造成教堂建築物損毀，而這本聖經在1900年代時也曾在聖保羅衛理公會遭遇火災，該教會與泉水聯合衛理公會2間教會則在2014年合併。

事後約有50人聚集在教會停車場，分享對於這棟建於1964年教堂的回憶。在教會受洗的會友穆荻表示，「我內心情緒相當激動無法言語。因為教會讓我擁有一輩子的友誼。」在教會聚會20年的卡瓦絲基也指出，「人們促成了教會的存在，而不是有形的建築物。」

據《基督徒郵報》報導，由於這本聖經歷史相當久遠，不能再被翻閱，過去遭遇火災後，該本聖經也是教會會友希望消防隊員從廢墟取出的唯一物品。

稍早，奧克拉荷馬州1名男子高特的卡車也出現大火，而且差點延燒到一旁的住屋，根據撫養5名孩子的他表示，「我的卡車就停在房子附近，如果車上喇叭沒鳴叫，房子也會被燒毀。事後消防局必須撬開用布包著的聖經，我的聖經除了封面之外完好如初。上帝讓我知道，我應該感激自己還活著。」

【更多精采內容，詳見

大火教堂建築

相關新聞

饒恕「恐怖份子的孩子」？被英國奪去國籍的IS新娘

2019-03-25 16:53

超過85萬人連署 新加坡小販文化將申遺

2019-03-25 16:19

英石化業造成的災害 年逾400億英鎊

2019-03-25 16:48

印度4男涉性侵婦女拍影片出售 引發示威

2019-03-25 16:08

豪華郵輪怒海劫！挪威「維京天空號」的全員大撤退

2019-03-25 15:25

天天作運動 華裔耆老111歲辭世

2019-03-25 15:22

佩服！日本83歲阿嬤開發遊戲APP 連庫克都說讚

2019-03-25 15:05

聖母峰暖化融雪！「登山遺體群」的腐敗危機

2019-03-25 13:10

南韓單身比例高 男女原因大不同

2019-03-25 12:26

日本地鐵時刻表美觀易讀 網友驚：是用Excel畫的！

2019-03-25 12:24

捐薪助學生圓科學夢 肯亞偏鄉教師奪全球教師獎

2019-03-25 11:29

影／摩托車賽道變拳擊場 2選手爆衝突遭禁賽

2019-03-25 11:11

日本和尚過超爽？娶妻吃肉的「佛系職場生活」

2019-03-25 11:09

挪威郵輪擱淺影片曝光 艙內一團亂有人淡定坐凳

2019-03-24 21:30

人類發現的系外行星總數 破4000大關

2019-03-24 19:22

跳遠、撐竿跳比賽沒在怕！美84歲嬤筋骨超軟Q

2019-03-24 14:15

別急著想太空旅行 新研究：會喚醒體內休眠的皰疹病毒

2019-03-22 16:07
看更多

熱門文章

台灣出生率 全球最後一名

2019-03-24 18:08

學者：川普的「經濟文盲」 導致美中貿易戰

2019-03-24 17:14

泰國大選結果跌破眼鏡 執政黨領先

2019-03-24 22:28

挪威郵輪擱淺影片曝光 艙內一團亂有人淡定坐凳

2019-03-24 21:30

穆勒報告主要結論：未發現川普競選團隊通俄

2019-03-25 04:01

日本地鐵時刻表美觀易讀 網友驚：是用Excel畫的！

2019-03-25 12:24

等了30年 印尼第一條捷運終於啟用

2019-03-24 20:52

帕克蘭高中血案倖存者 1周內第2人自殺

2019-03-25 05:57

紐總理手語哥搶鏡！翻譯表情豐富到位 感動人心

2019-03-25 12:41

影／嚇人！巴黎迪士尼爆巨響 遊客驚恐竄逃

2019-03-24 17:14

泰國大選跌破眼鏡 帕拉育可望連任

2019-03-24 23:59

日本改年號放長假，銀行擔心ATM錢被領光、電腦當機

2019-03-24 23:04

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-03-25 06:50

義大利挺一帶一路 德警告將嘗苦果

2019-03-25 08:29

佛州校園槍擊案歷劫餘生 啦啦隊員卻內疚自盡

2019-03-24 20:58

習近平訪法 挑戰馬克宏如何處理華為一帶一路

2019-03-24 19:03

英百萬人上街 要求重辦脫歐公投

2019-03-24 23:59

美名校招生弊案滾雪球 主謀辛格一手遮天

2019-03-24 23:52

人類發現的系外行星總數 破4000大關

2019-03-24 19:22

中國留學生在多倫多遭綁架 3綁匪電擊包夾

2019-03-25 10:03

全球股市五大事 市場緊盯

2019-03-24 23:50

冷處理！川普在穆勒報告出爐兩天後首發聲 僅推文道早

2019-03-24 22:54

再派兩軍艦穿越台灣海峽 美軍：展現印太承諾

2019-03-25 09:02

追捕德國戰犯 納粹獵人艾坦逝世享壽92歲

2019-03-24 19:37

葛洛斯爆大起大落內幕

2019-03-24 23:52

穆勒報告效應 紐時：驅散川普最大烏雲、華郵：更分裂

2019-03-25 10:32

不再花大錢開發自有節目 YouTube退出好萊塢軍備競賽

2019-03-25 10:04

南韓單身比例高 男女原因大不同

2019-03-25 12:26

拖拖拉拉30年 印尼捷運終於啟用了

2019-03-24 23:59

泰國大選出口民調顯示反對黨贏最多席 但難組成政府

2019-03-24 18:20

泰大選初步結果：執政黨票數領先 但在野黨獲更多席次

2019-03-25 10:15

影／新成員出包 人體高空金字塔驚險墜繩畫面曝光

2019-03-24 17:51

影／挪威遊輪海上驚魂 遇8公尺大浪船身嚴重傾斜

2019-03-25 13:06

習近平會馬克宏：推動共建一帶一路

2019-03-25 10:06

日天皇退位放長假 金融業緊張

2019-03-24 23:50

北京疑為孟晚舟封殺油菜籽 前加國大使籲反擊

2019-03-24 17:29

華裔「高富帥」爹地 泰國政壇新星竄紅

2019-03-25 13:13

法國示威第19周／壓制黃背心 巴黎裝甲車上街

2019-03-24 23:59

哈佛校友…淪代考槍手

2019-03-24 23:51

以色列外長：川普25日將簽戈蘭高地主權法令

2019-03-24 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top