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天天作運動 華裔耆老111歲辭世

2019-03-25 15:22世界日報 編譯組／綜合報導

華裔曾亨利直到今年2月27日去世前一天，仍持續不斷的天天運動。享年111歲又23...
華裔曾亨利直到今年2月27日去世前一天，仍持續不斷的天天運動。享年111歲又231天的他至去世時，據稱是美國最年長的人。 世界日報記者孫靖洋／攝影
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在日本出生的華裔曾亨利（Henry Tseng，譯音），直到今年2月27日去世前一天，仍持續不斷的天天運動。享年111歲又231天的他至去世時，據稱是美國最年長的人。

洛杉磯時報報導，每天下午3時，曾亨利會到洛杉磯西區的健身房進行日常鍛鍊。他對保持健康的熱情，使他在Collins & Katz Family YMCA成為名人，他是該中心會員超過40年。「你愈老，就愈需要運動」，他曾告訴洛杉磯時報說，他不覺得自己老了，即使歲月不斷流逝。

他的女兒夏琳達(Lnda Hsia，譯音)說，父親在80多歲時，做瑜珈倒立。他在上午6時30分出現在健美韻律操課堂上，直到90多歲。在他度過的最後一個十年中，他仍在每天下午從輪椅上移到自行車運動器材上，騎半小時自行車運動。

他的家人說，曾亨利持續不斷的運動，直到2月27日，在洛杉磯加大雷根醫學中心去世的前一天。

曾亨利適量飲食，每日服用多種維他命，遠離酒精、香菸和毒品，但曾亨利說，長壽的真正秘訣是定期鍛鍊，每天微笑，且不要擔心。他說：「我遇過很多小麻煩，就如同每個人一樣，但我都只是說算了吧。」

夏琳達說，父親的早餐最豐盛，有兩顆水煮蛋、半顆葡萄柚、半根香蕉、麵包塗上果醬和奶油、半碗麥片、一杯咖啡和果汁。午餐會在中餐、義大利餐和墨西哥餐間選擇，有時還會去麥當勞。晚餐最簡單，輪流吃牛肉、豬肉、雞肉和菜湯。

曾亨利出生於日本橫濱，幾十年來在上海和香港從事進出口貿易，他的妻子Annie活到100歲，當他們的女兒1975進入南加州大學就讀時，同年他們遷居洛杉磯。

他也是西木（Westwood）Holmby公園工作人員之一，在每日完成固定訓練後，他會與看護員一起在公園花費一至兩小時。有時候旅遊巴士導遊，會指著曾亨利向遊客說：「看，這人111歲了。」

當YMCA一位老朋友因帕金森症狀出現，而感到羞恥而停止運動時，曾亨利發誓他要找到一種方法，幫助他保持靈活。他在2004年接受扶輪社採訪時說，朋友召集了一個小組，包括洛杉磯加大神經病學家和康復治療師，替帕金森患者設計一個健身課程，西木的YMCA仍提供該項課程。

「做你能做的一切，永不拒絕」，曾亨利去年說，「任何人要求你做點什麼，試著盡力做到。」

華裔曾亨利直到今年2月27日去世前一天，仍持續不斷的天天運動。享年111歲又23...
華裔曾亨利直到今年2月27日去世前一天，仍持續不斷的天天運動。享年111歲又231天的他至去世時，據稱是美國最年長的人。 世界日報記者孫靖洋／攝影
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洛杉磯自行車健身

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