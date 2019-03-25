日本地鐵時刻表美觀易讀 網友驚：是用Excel畫的！

2019-03-25 12:24 聯合新聞網 綜合報導



一名日本網友發現，日本地鐵車站美觀易讀的列車時刻表，竟然是用Excel試算表製成的。圖截自推特 分享 facebook

曾在日本搭乘過地鐵的人都知道，日本地鐵車站內的時刻表美觀又易讀，就算不懂日文也能輕易獲得列車資訊。近日，有日本網友發現，這麼美麗的時刻表竟是用大家熟知的Excel製成的，讓其他網友感到相當驚奇，紛紛前去各大車站，看看是否真的是用Excel做的。

日前，一位日本網友在推特上po文分享，他在名古屋鐵道的名鐵一宮車站觀看時刻表時，發現最下方有一串「070405名鉄一宮＿名古屋＿平＿A.xls」的檔案名稱，由最後的「.xls」可以知道，這張清爽順眼且易讀的時刻表，是用許多人熟知的Excel試算表完成的。

其他網友看到貼文之後，也特地到住家或公司附近的車站查看列車時刻表，發現確實有不少車站的時刻表，是出自於Excel軟體，讓網友們嘖嘖稱奇，「我等一下也要去檢查時刻表的左下角」、「大部分的人都是用Illustrator（常用製圖軟體），能用Excel做這個真的是專家」、「太厲害了...感受到Excel的力量了」、「時刻表居然是Excel做的...我也要試試看！」

還有網友按照名古屋鐵道的時刻表格式，實際利用Excel製表，發現只要適時調整儲存格大小，並配好文字和格子的顏色，真的可以做出我們在車站內看見的美麗時刻表。