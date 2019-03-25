親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐案延後
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

面對假新聞紅色統戰，台灣如何守住民主？

蔡英文拚外交喊話韓國瑜 請告訴中國「停止打壓台灣」

日本地鐵時刻表美觀易讀 網友驚：是用Excel畫的！

2019-03-25 12:24聯合新聞網 綜合報導

一名日本網友發現，日本地鐵車站美觀易讀的列車時刻表，竟然是用Excel試算表製成...
一名日本網友發現，日本地鐵車站美觀易讀的列車時刻表，竟然是用Excel試算表製成的。圖截自推特
分享

曾在日本搭乘過地鐵的人都知道，日本地鐵車站內的時刻表美觀又易讀，就算不懂日文也能輕易獲得列車資訊。近日，有日本網友發現，這麼美麗的時刻表竟是用大家熟知的Excel製成的，讓其他網友感到相當驚奇，紛紛前去各大車站，看看是否真的是用Excel做的。

日前，一位日本網友在推特上po文分享，他在名古屋鐵道的名鐵一宮車站觀看時刻表時，發現最下方有一串「070405名鉄一宮＿名古屋＿平＿A.xls」的檔案名稱，由最後的「.xls」可以知道，這張清爽順眼且易讀的時刻表，是用許多人熟知的Excel試算表完成的。

其他網友看到貼文之後，也特地到住家或公司附近的車站查看列車時刻表，發現確實有不少車站的時刻表，是出自於Excel軟體，讓網友們嘖嘖稱奇，「我等一下也要去檢查時刻表的左下角」、「大部分的人都是用Illustrator（常用製圖軟體），能用Excel做這個真的是專家」、「太厲害了...感受到Excel的力量了」、「時刻表居然是Excel做的...我也要試試看！」

還有網友按照名古屋鐵道的時刻表格式，實際利用Excel製表，發現只要適時調整儲存格大小，並配好文字和格子的顏色，真的可以做出我們在車站內看見的美麗時刻表。

有網友按照地鐵時刻表的格式，實際用Excel做出一模一樣的時刻表。圖截自推特
有網友按照地鐵時刻表的格式，實際用Excel做出一模一樣的時刻表。圖截自推特
分享

相關新聞

日本和尚過超爽？娶妻吃肉的「佛系職場生活」

2019-03-25 11:09

暖化融雪！聖母峰「登山遺體群」的腐敗危機

2019-03-25 10:17

南韓單身比例高 男女原因大不同

2019-03-25 12:26

捐薪助學生圓科學夢 肯亞偏鄉教師奪全球教師獎

2019-03-25 11:29

影／摩托車賽道變拳擊場 2選手爆衝突遭禁賽

2019-03-25 11:11

終結獨裁？哈薩克與阿爾及利亞「強人讓位」的算計

2019-03-24 21:50

挪威郵輪擱淺影片曝光 艙內一團亂有人淡定坐凳

2019-03-24 21:30

人類發現的系外行星總數 破4000大關

2019-03-24 19:22

跳遠、撐竿跳比賽沒在怕！美84歲嬤筋骨超軟Q

2019-03-24 14:15

別急著想太空旅行 新研究：會喚醒體內休眠的皰疹病毒

2019-03-22 16:07
看更多

熱門文章

台灣出生率 全球最後一名

2019-03-24 18:08

老鼠為患破爛房屋竟引起搶購 買主台幣兩千萬成交

2019-03-24 13:33

學者：川普的「經濟文盲」 導致美中貿易戰

2019-03-24 17:14

泰國大選結果跌破眼鏡 執政黨領先

2019-03-24 22:28

穆勒報告主要結論：未發現川普競選團隊通俄

2019-03-25 04:01

挪威郵輪擱淺影片曝光 艙內一團亂有人淡定坐凳

2019-03-24 21:30

西非國家馬利爆屠村慘劇 奪命逾130人

2019-03-24 15:26

等了30年 印尼第一條捷運終於啟用

2019-03-24 20:52

帕克蘭高中血案倖存者 1周內第2人自殺

2019-03-25 05:57

影／嚇人！巴黎迪士尼爆巨響 遊客驚恐竄逃

2019-03-24 17:14

泰國大選跌破眼鏡 帕拉育可望連任

2019-03-24 23:59

擋金正恩3秒 御用攝影師遭退黨革職

2019-03-24 16:48

日本改年號放長假，銀行擔心ATM錢被領光、電腦當機

2019-03-24 23:04

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-03-25 06:50

佛州校園槍擊案歷劫餘生 啦啦隊員卻內疚自盡

2019-03-24 20:58

義大利挺一帶一路 德警告將嘗苦果

2019-03-25 08:29

習近平訪法 挑戰馬克宏如何處理華為一帶一路

2019-03-24 19:03

美9歲公民跨境上學途中被捕 遭扣32小時

2019-03-24 17:02

人類發現的系外行星總數 破4000大關

2019-03-24 19:22

美名校招生弊案滾雪球 主謀辛格一手遮天

2019-03-24 23:52

英百萬人上街 要求重辦脫歐公投

2019-03-24 23:59

冷處理！川普在穆勒報告出爐兩天後首發聲 僅推文道早

2019-03-24 22:54

追捕德國戰犯 納粹獵人艾坦逝世享壽92歲

2019-03-24 19:37

全球股市五大事 市場緊盯

2019-03-24 23:50

中國留學生在多倫多遭綁架 3綁匪電擊包夾

2019-03-25 10:03

再派兩軍艦穿越台灣海峽 美軍：展現印太承諾

2019-03-25 09:02

葛洛斯爆大起大落內幕

2019-03-24 23:52

拖拖拉拉30年 印尼捷運終於啟用了

2019-03-24 23:59

泰國大選出口民調顯示反對黨贏最多席 但難組成政府

2019-03-24 18:20

不再花大錢開發自有節目 YouTube退出好萊塢軍備競賽

2019-03-25 10:04

穆勒報告效應 紐時：驅散川普最大烏雲、華郵：更分裂

2019-03-25 10:32

傳中仍拒對美科技要求讓步 貿易談判蒙陰影

2019-03-24 16:42

戰勝伊斯蘭國？「情況並沒有那麼單純」

2019-03-24 16:32

影／新成員出包 人體高空金字塔驚險墜繩畫面曝光

2019-03-24 17:51

英國酒店大亨年輕時愛把妹不愛念書 如今年收8億

2019-03-24 13:43

英逾65歲職業婦女 近十年倍增

2019-03-24 13:51

北京疑為孟晚舟封殺油菜籽 前加國大使籲反擊

2019-03-24 17:29

百年孤寂！ 香皂銷售復活

2019-03-24 13:52

跳遠、撐竿跳比賽沒在怕！美84歲嬤筋骨超軟Q

2019-03-24 14:15

通俄門／川普無罪？有罪？紐時：穆勒報告成轉捩點 將改寫美政治版圖

2019-03-24 13:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top