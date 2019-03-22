超美場景不曾見！ 湖面淺藍碎冰像艾莎女王走過

2019-03-22 13:29 聯合新聞網 綜合報導



密西根湖面冰層解凍，形成美麗壯觀的場景。圖擷自 推特 分享 facebook

春季到來，各地的冰雪也漸漸融化。北美洲五大湖之一的密西根湖，近日因為冰層開始融化的關係，湖面碎裂成層層堆疊的淺藍色碎冰，就像卡通冰雪奇緣裡「艾莎女王」走過的場景，夢幻又壯觀。

根據《Boston 25 News》報導，這是MLive.com的攝影師兼作家喬爾（Joel Bissell）在密西根當地南黑文碼頭（South Haven）所拍攝到的自然景象。之所以有這樣的景象出現，主要是因為在嚴冬時，密西根湖有56%的湖水都結冰了。而當春季來臨，冰層漸漸解凍成薄冰。而冰下流動的水沿著海岸線將破碎的薄冰相互擠壓，將這些薄冰層層堆疊在一起，便形成這樣令人讚嘆的景觀。

但是儘管美麗，美國海岸警衛隊則警告民眾，這樣的景觀只能「遠觀」。因為冰層不夠厚且排列不穩定，無法站立在上面。警衛隊更警告千萬不要試圖在冰上行走，警衛隊成員格蘭特（Grant Heffner）表示這些冰肯定都在逐漸融化碎裂當中，「沒有冰層是安全的，特別是每年的這個時候」。