每日大量漏水 英國25年內無水可用

2019-03-20 15:25 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



圖／ingimage 分享 facebook 英國25年內將無水可用！英國環境署官員指出，隨著地球暖化以及人口暴增加上民眾用水習慣不良影響，可能在25年內，英國水資源便無法供應民眾需要。當地政府提議，除了解決漏水問題外，增加海水淡化廠以及更有效用水勢在必行。

系統每日流失2000萬人水量

據《英國獨立報》報導，英國環境署署長畢文表示，地球暖化是衝擊英國水資源變化的最大原因，例如去年英國便出現較往年更乾燥的氣候。他指出，「我們可以預見這一刻的到來，不過還有時間可以避免，但我們必須改變浪費水的心態。」

對於缺水危機四伏，英國水公司更將此列為產業界最大威脅。另外，快速的人口成長也是問題，英國目前人口6,700萬人，預計到2050年將增加至7,500萬人，提高用水需求。

英國環保署過去也曾警告指出，缺水將會在2050年衝擊英國，官方1份報告也指出，由於系統漏水問題，平均每天流掉的水足夠滿足2,000萬人的需要。對此，畢文也建議，預防漏水以及興建更大型水庫及海水淡化廠都勢在必行。

漏水比率降低 否則開罰

據《英國衛報》報導，畢文也指出，民眾透過在家庭與花園中有效用水，可讓每天140公升用水量在20年內減少到100升。另外，未來英國國內將更多透過水管與運河將水運往水情吃緊的地區，例如東南部。

代表水公司的英國水務公司（Water UK）執行長羅博司表示，「我們在計劃增加投資時，水公司也公開承諾會在2050年內讓漏水比率減少5成。」英國水務辦公室（Ofwat）曾要求水公司在2020年將漏水減少15%，不過，過去有業者未達目標而遭受天價罰款。

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