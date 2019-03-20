影／山神化身？流浪狗緊跟登山隊 攻頂7千公尺高峰

2019-03-20 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



尼泊爾一隻流浪狗，2018年11月跟著美國登山隊，登頂喜馬拉雅山脈海拔7129公尺的巴魯特斯峰（Baruntse），創下狗界爬山新紀錄；這隻原本被登山隊員稱之為「梅拉」的流浪狗最後由當地雪巴人領養，送至加德滿都妥善照顧，並改名「巴魯」，因為牠是第一隻登上巴魯特斯峰的汪星人。

喜馬拉雅山的巴魯特斯峰（Baruntse）稜線極其陡峭，要登頂對有經驗的登山客來說也非易事。美國登山客沃高斯基（Don Wargowsky），2018年帶領登山隊前往挑戰巴魯特斯峰。行程的第10天，在從6476公尺的「梅樂峰」（Mera Peak）返回基地途中，遇見了這隻藏獒與喜馬拉雅牧羊犬混種的流浪犬，似乎對他們一見鍾情，尤其喜愛沃高斯基，一路跟隨著他們的登山隊，牠也被命名為「梅樂」（Mera）。

沃高斯基指出，梅樂途中一度被陡峭的下坡路嚇到，獨自露宿冰川2夜，本以為梅樂恐凶多吉少，沒想到後來牠不但毫髮無傷，還繼續陪登山隊前進。梅樂的舉動讓雪巴人嚮導也感到意外，因此把牠視為吉祥物，「嚮導從未見過這種事，還說牠是特別的狗，為登山隊帶來好運。」

登頂當天，由於地形極度困難，沃高斯基團隊在凌晨2點出發時，決定不叫醒還在睡覺的梅樂，但沒想到睡飽的梅樂，醒來後只花了2個小時就追上登山隊花了7小時的路程。沃高斯基：「天亮後，梅樂離開帳篷，跟著我們的腳印穿越這段高難度地形，然後在約海拔6580公尺處追上我們。我們超震驚。雪巴人都幫牠高聲歡呼，高舉雙手，我們看到牠都非常高興。」

在登頂前最後一段路，梅樂還超越登山隊，率先登頂，吐著舌頭氣喘吁吁的等待他們，讓沃高斯基大喊不可思議，「我不知道梅樂為何執意要登頂，但牠對自己所做的事很有信心，而事實證明，牠做到了！」

梅樂最後在登山隊的幫助下順利下山，並且一路跟著登山隊到機場。經過3個星期的相處，沃高斯基和梅樂早就培養出深厚情誼，如今必須分開也讓沃高斯基傷透了心，並一度考慮要將梅樂帶回西雅圖，但最後在經過深思熟慮下，改由沃高斯基團隊的雪巴人卡基（Kaji） 收養牠，並且改名巴魯，畢竟牠是有史以來第一隻成功登頂巴魯特斯峰的汪星人。