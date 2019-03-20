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好心人給提款卡「自己領」 街友舉動令人意外

2019-03-20 14:57聯合新聞網 綜合報導

街友用提款卡領完錢後，將其送還原主，並展示收據及提領的金額。圖擷自臉書
街友用提款卡領完錢後，將其送還原主，並展示收據及提領的金額。圖擷自臉書
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在人潮匯流處，常常會看到街頭乞討的流浪者或身障人士向人乞討。但是當遇到有人乞討時，你會怎麼做呢？快步通過裝沒看到，還是投幾個零錢給他，聊表一下心意？

在英國，卻有一名街友向人乞討時，遇到善心人提供他的銀行卡和密碼，並告訴他可以自行提款20英鎊（約台幣817元台幣）。而這名街友更是信守承諾，不但沒有多領，還將提款卡以及收據交還給原主。這一切都被傑克法達（Jack Fada）透過攝影鏡頭給記錄下來，並發佈在臉書上。他在貼文寫道：「無家可歸的人走到一群人那裡乞討，這個傢伙給了他銀行卡和密碼，然後告訴他自己拿20英磅。不要告訴我紐卡斯爾不是地球上最偉大的地方。」

根據《每日郵報》報導，拍攝者法達來自泰恩河畔紐卡斯爾，他是一名建築工人，拍攝影片的那段期間正在拆除附近一家夜總會。法達表示，他常在工作之餘，看到許多無家可歸的人在睡覺和乞討，因此他便開始記錄。而這個片段拍攝於去年八月，直到最近才在臉書上分享。

影片的開頭是在泰恩河畔紐卡斯爾（Newcastle-upon-Tyne），一位男子坐在哈利酒吧餐廳（Harry's Bar and Restaurant）外面的座位上。接著一位蓄鬍的男人迎面而來，手上拿著銀行卡和收據交給坐著的男子。坐著的男人拿走收據，而鬍鬚男給他看了他拿走的20英鎊，並向他握手致敬。

有網友留言表示︰「這真是個傳奇」，還有人留言說：「在全國各地發生的這麼多不好的事情發生後，重燃了我對人性的信念」。但也有網友表示這雖然是偉大的情操，但「給他食物或衣服吧！不要讓他有機會把錢花在酒精或毒品上。」

街友
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