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混浴溫泉魅力是「與年輕女生共浴」 日本旅館發文挨批

2019-03-20 10:53聯合新聞網 綜合報導

旅館業者所提到的「下湯」，目前仍以混浴形式對外開放。圖擷自由布市役所官網
旅館業者所提到的「下湯」，目前仍以混浴形式對外開放。圖擷自由布市役所官網
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很多國際觀光客旅遊日本會去泡湯，體驗溫泉文化。在日本「泡湯」，通常是男女裸身分別進入「男湯」、「女湯」，不過日本還有一種溫泉文化，便是男女混浴。但是日前卻有日本一名青年旅館業者在推特貼文，除了提到男性顧客表示在男女混浴遇見年輕女生，是他們一輩子的美好回憶外，另外還寫了被認為是輕視女性的內容，因而遭到抨擊。事後業者出面致歉。

根據《朝日新聞》報導，在知名溫泉景點九州大分縣由布院溫泉附近，經營青年旅館的業者在旅館的推特寫道：「昨天有4名男同學來投宿，詢問由布院哪裡好之後，他們立刻回答『下湯！』那是町內唯一的公共混浴溫泉。他們在入浴時有年輕女生進來。這已然成為一輩子的回憶。希望讓全世界的女性們知道，各位具備著極大的魅力！」

看到貼文的網友們紛紛批評「女性不是觀光資源」、「明顯是性騷擾」等，然而這名業者因為不常使用推特，直到事件延燒幾日後，再度打開推特才發現「出了大事」。這名業者表示學生們並非以混浴為目的，僅是偶然體驗。但因為對首次的混浴印象深刻，因而表達「美好的經驗」等，對話過程並未有揶揄或性方面的內容。業者更表示因為認為「混浴為溫泉文化的一環」，便在推特發文。

但他也坦承自己對「以男性視角」發文沒有自覺，沒有充分考慮到女性「被置於受男性觀看位置」所產生的不悅。對此，他刪除原本貼文並在推特致歉，表示「深感自身不足，正深切進行反省」。更前往當地的觀光協會等單位致歉。

「混湯」為300年前江戶時代所流傳的泡湯文化，當時男女可以一起泡湯。然而進入明治時代，受西方觀念影響下，逐漸禁止混浴，目前僅有少數悠久的浴場仍保留此項文化。如「下湯（日文為：下ん湯）」便是位於知名景點金鱗湖附近的公共浴場，自古以來便為當地居民利用至今，目前仍以混浴形式對外開放。

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