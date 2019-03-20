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熱愛美食與運動 芝加哥奪2019年全球最幸福城市

2019-03-20 05:25世界日報 記者董宇╱芝加哥報導

芝加哥被「Time Out」評為全美最幸福城市，88%芝城人認為當地飲食「超級棒...
芝加哥被「Time Out」評為全美最幸福城市，88%芝城人認為當地飲食「超級棒」。 記者董宇／攝影
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英國時尚雜誌「Time Out」公布「2019全球最佳城市榜單」，「風城」芝加哥在本次排行中被評為「最幸福的城市」，特別是飲食方面，近九成居民讚歎芝市美食「超級棒」。

「Time Out」對全球48個城市的3.4萬名居民調查問卷，根據食物、飲料、文化、夜生活、可負擔性、公共交通便利性、鄰里友好、整體幸福指數等因素排名，美國紐約、澳洲墨爾本榮列全球最佳城市冠亞軍，美國芝加哥位列第三名。

排名顯示，以其包容性和多元化著稱的紐約，在文化方面排名居首，食物和飲料分別排名第二、第三；以最多現場音樂會聞名的墨爾本，在創意方面位列第二、幸福感排名第二，食物、飲料、娛樂、多元化方面均排名靠前。

儘管較2018、2017年排名，芝市由榜首滑落兩名，但幸福指數方面，大部分受訪者表示芝城帶給他們的真實滿足感高於其他任何城市。

根據調查，芝加哥居民熱愛運動可能是整體幸福感最高的一個因素，超過50%的受訪者表示他們每周都會鍛煉身體。

Time Out指出，芝市被稱為「世界食物和飲料之都」，88%居民盛讚芝加哥餐飲「棒極了」，擊敗全球其他47個城市，榮列榜首。

此外，32%的芝加哥人表示，西環區(West Loop)、羅根廣場社區(Logan Square)、河北區(River North)最適合外出用餐。

根據榜單，全球最佳城市第4-10名分別為，英國倫敦、美國洛杉磯、加拿大蒙特利爾(Montreal)、德國柏林(Berlin)、蘇格蘭格拉斯高(Glasgow)、法國巴黎、日本東京。

芝加哥紐約墨爾本英國
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