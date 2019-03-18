受不了的帥！ 六塊肌「丹麥王子」如何在中國大紅大紫

2019-03-18 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



27歲的丹麥創作歌手克里斯多福（Christopher Nissen）有一頭淺棕色的捲髮、藍眼睛和堅毅的下巴，擁有俊俏外表的他被丹麥華納音樂公司視為「丹麥小賈斯汀」。他有著挺拔胸膛和結實六塊肌，背著一把吉他彈唱英文歌，歌詞內容以談情說愛為主。

他的單曲「一夫一妻制」（Monogamy）中充滿性暗示，他低聲唱道：「這些女孩想要把我搞迷糊，雖然我有所渴求，但他們卻比不上你，靠太誘人了，但我逕自離開，我的心很飢餓但我回家吃飯。」

批評人士可能覺得克里斯多福的歌曲欠缺想像力，他從未登上美國告示牌百大單曲榜，但他在這兩個地方卻有莫大影響力：丹麥和中國大陸。

他自2014年以來發布12張單曲，每張單曲在中國都登上歌曲排行榜前十名，其中八張甚至拿下冠軍。他到中國許多大城市演出，還成為中國電信公司華為的代言人。他是如何辦到的？

隨著百度的音樂服務開始為音樂版權付費，許多中國大企業開始投資數十億人民幣發展串流服務。2017年，中國成為全球前十大音樂市場。但是中國對西方網路限制頗多，許多西方流行歌手或樂團被禁止到中國表演，例如凱蒂佩芮（Katy Perry）2015年來台表演時，因身穿太陽花裝、身披我國國旗而遭中國封殺；小賈斯汀（Justin Bieber）則因不良行為遭禁。

中國在地藝人占逾80%的中國音樂市場，其餘則為美國、南韓流行樂或電子舞曲。在這樣的氣氛下，克里斯多福成為在中國的海外歌手先驅之一。他過去四年到訪中國八次，也學習中文。他表示：「在中國沒有明確的成功辦法，特別是對國際表演者來說，中國是個年輕市場。我們能從根基打起嗎？我就是個實驗品。」

克里斯多福被粉絲稱作「丹麥王子」，他來自哥本哈根的郊區，10歲便立志成為流行歌手。他的父母買吉他給他，他看網路影片自學吉他，並在客廳開即興演唱會。求學期間他參加許多才藝表演，並受邀到許多酒吧彈唱演出。他17歲時在無人邀請的情況下，走進丹麥音樂公司（如今屬華納公司的一部分）毛遂自薦，幾天後他們就簽約了。

他一邊完成學業一邊寫歌。他的第二張唱片「就跟你說吧」（Told you so）大受歡迎，也為他贏得2014年丹麥音樂獎的年度流行專輯。克里斯多福對於任何邀約來者不拒，他說：「我的臉出現在1200萬罐瓶裝水上，每個車站都有我的海報。」

他的歌在丹麥大受歡迎，卻無法成為全球熱門歌曲。這時克里斯多福的經紀人告訴他，他的歌在中國騰訊公司的QQ音樂平台排名很高，雖然他沒來過亞洲，但他訂了飛往中國的班機。他先從中國二線城市開始演唱建立觀眾群，他也接受中國節目邀約，配合節目主持人要求，包括大秀腹肌、吃豬腸和水母等。

克里斯多福去年開始學中文，雖然進度緩慢但他表示：「能用中文回答一些問題，會有大不同。」他去年也來台參加hito流行音樂獎，並與周興哲合唱中文歌「你好不好」和韓劇「鬼怪」主題曲，柔美音線讓粉絲不禁高呼「耳朵懷孕」。