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「迎接新生寶寶」專家指點：產後餵母乳 親子都受益

2019-03-18 12:35世界日報 記者張晨╱紐約報導

兒科醫生提醒，新生兒應盡量餵養母乳，不但有助寶寶的健康和發育，更有助媽媽的產後恢...
兒科醫生提醒，新生兒應盡量餵養母乳，不但有助寶寶的健康和發育，更有助媽媽的產後恢復。圖／本報資料照片
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王嘉廉社區醫療中心日前為社區準媽媽及其家人舉辦「迎接新生寶寶」派對，由兒科專家雙語講解新生兒護理等常見問題；兒科醫生提醒，新生兒應盡量餵養母乳，不但有助寶寶的健康和發育，更有助媽媽的產後恢復。

王嘉廉社區醫療中心兒科醫生朱莎說，中美文化對新生兒的護理以及婦女產後的保養有諸多不同之處；以坐月子為例，美國並沒有這個傳統，因此新移民家庭可以多了解西方的生育知識，打破偏見與傳統思維定式，用科學的方法養育下一代。

朱莎反覆提醒新手父母盡量以母乳餵養嬰兒，並且越早越好，因為母乳中富含的維他命和營養素，對構建新生兒的免疫系統和大腦機能發育都非常有益。

她說，哺育母乳對產婦的幫助也很大，可加速產後恢復，讓子宮縮回至原來大小，減少出血的風險。

講座上，許多新生兒父母也提出新生兒常見疾病問題，包括紅疹、吐奶、發燒感冒的判斷以及應對措施等；朱莎表示，新生兒紅疹多數是來自皮膚與尿布的接觸，因此要注意清潔保持乾燥，可在寶寶的皮膚上塗抹凡士林預防。

至於新生兒吐奶，多半屬於胃食道反流，她建議父母把新生兒頭高腳低懷抱30至60分鐘，待孩子長至三到四個月大時，吐奶的症狀就會漸漸消失。

新生兒感冒發燒時，朱莎表示，要使用數碼氏體溫計檢測孩子肛門的體溫，不要用水印或者耳溫計，若體溫達到100華氏度以上，需馬上就醫。

王嘉廉社區醫療中心婦產科部門經理曾惠表示，講座活動已舉辦了一年，許多新手父母都很興奮能參加，他們面對即將展開的新生活感到壓力，講座是很好的機會，幫助他們了解如何在孕期及產後保持健康。

新生兒母乳發燒
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