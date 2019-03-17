寶特瓶做成船隻 非洲運輸節能減碳

2019-03-17 17:41 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



圖說：非洲象牙海岸發展三輪太陽能計程車，改善當地汽車廢氣排放問題。（Photo by 影片截圖） 分享 facebook

以往被認為發展落後的非洲，現在卻可以利用當地資源，發明許多環保科技，造福當地居民。有報導指出，非洲各國發展不同的綠能運輸科技，希望可以在發展經濟同時，讓人民生活更便利，同時達成節能減碳，減少溫室氣體排放。

針對不同國情發展

根據《德國之聲》報導，非洲各國由於國情不同，有不同環保創意的運輸科技發明。以象牙海岸為例，該國近80%的交通工具都是從國外進口，且多數會排放髒煙與臭氣，不過現在隨著三輪太陽能驅動的計程車出現，讓他們可以改善空氣品質，而且可以節省更多能源。

在烏干達，有一群腳踏車狂熱分子與當地企業家，發展了一種由竹子作成的腳踏車，而這種竹子生長速度快，且質地堅硬，足夠支撐整體結構，整個腳踏車重量也比一般輕；喀麥隆則有社會企業家愛寶迪將許多塑膠寶特瓶作成船隻，而該國常有許多塑膠瓶漂在河道或是下水道，造成水道系統阻塞，該發明可望有效解決相關問題。

太陽能腳踏車省電

納米比亞的太陽腳踏車公司也研發了由太陽能充電的腳踏車。納米比亞是世界上數一數二，日照量非常充足的國家，平均每年有300天的日照時間；而在肯亞，塞車與空氣汙染的問題已經困擾該國很久，不過肯亞的電信公司研發了一款APP，希望作為解決肯亞長年交通問題的解藥。

當地民眾接受《德國之聲》採訪表示，奈洛比（肯亞首都）總是一直塞車，而這款APP可以幫助他們有效避開交通比較壅塞的地方。而肯亞政府也結合軍方，將APP應用在首都各地的交通監控，在改善交通上發揮成效。

【更多精采內容，詳見 】