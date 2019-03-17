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＜影音＞華裔劇作家談身分認同 黃哲倫：用戲劇創作尋找「我是誰」

2019-03-17 12:59世界日報 記者張晨／紐約報導

影音來源：記者張晨

美國華裔劇作家黃哲倫日前在華美協進社分享身為華裔美國人的身分認同，及其對藝術創作的影響；他表示，對身分認同應取其精華去其糟粕，用戲劇創作來尋找「我是誰」，讓東方人物在西方舞台發聲。

中國曾經對於黃哲倫來說曾經遙遠又陌生。他說，1957年出生在洛杉磯的一個華裔移民家庭，父親從上海輾轉台灣來到美國，白手起家創辦了洛杉磯的遠東銀行，母親是出生在菲律賓的華人；但與很多華裔移民家庭不同的是，黃哲倫小時候並沒有受過多少中國文化的薰陶。

「我父親一心希望打入美國主流社會，小時候我們家連春節都不過。」他說，自己小時候在班上挺受歡迎，也不記得受過歧視，不過經常在電影電視上看到的刻板亞裔形象感到很不舒服，「這可能是我後來成了劇作家的原因。」

他在大學裡創作第一部舞台劇「新移民」時，已經開始主動探究「我是誰」這一人類的終極追問；黃哲倫表示，「新移民」1980年在紐約外百老匯劇場上演，次年使他成為第一個獲得奧比獎(Obie Awards)的華人，因此「紐約時報」對他做了專訪，標題是「我為亞裔美國人寫作」。

「我的所有作品都將以此為主題，我最開始的三部戲其實都是在說，我們不是中國人，我們是華裔美國人。」黃哲倫說，但這種清晰的定位很快就在劇作家的自我批判和警醒中變得再度模糊。

1993年與2005年兩次到中國，顛覆了黃哲倫對中國的印象；他表示，逐漸發現周圍的人對自己視如同根，「他們把我看成中國人，這讓我很高興，我是海外中國人，但我也是中國人。」

他表示，戲劇創作對他來說是一個解惑的過程，每當有疑問，就會寫一部戲讓自己把這個問題想明白，「我小時候人們覺得中國貧窮落後，現在人們覺得她太有錢，太強大了，這兩種印象其實都不一定是準確的，我需要通過寫作尋找自己對她的認識。」

黃哲倫說自己仍然無法回答「我是誰」這個問題，他表示，無論你如何努力去做別人，有些天生在血液裡的東西是改不了的。

新移民華裔紐約時報
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