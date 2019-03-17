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謝可緯獲法國國家榮譽勳章 中國大陸美籍華裔第一人

2019-03-17 13:00世界日報 記者金春香／紐約報導

謝可緯獲法國國家榮譽勳章，出身中國大陸美籍華裔首位。 記者金春香攝影
謝可緯獲法國國家榮譽勳章，出身中國大陸美籍華裔首位。 記者金春香攝影
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全球可持續發展倡導者、當代藝術策展人謝可緯(Noelle Xie)日前在法國紐約總領事館文化處，獲頒法國國家榮譽勳章(lOrdre National de la Lgion dHonneur)，表彰她在國際發展和文化藝術領域的傑出貢獻；她是首位出身中國大陸的美籍華人獲此殊榮。

謝可緯出生在上海，之後留學法國，畢業於巴黎索邦大學，多年來在尚比亞、辛巴威、法國、日內瓦和紐約等地為聯合國兒童基金會(UNICEF)和世界衛生組織(WHO)工作，致力可持續發展。

15日晚，法國常駐聯合國代表Francois Delattre為謝可緯頒發此勳章；謝可緯在致辭中表示，是中國給了自己豐富的歷史文化傳統薰陶，之後接受法國的教育，在非洲得到歷練，最後來到紐約，受美國積極向上的精神所感染，所有經歷推動自己在國際發展和國際文化藝術傳播上的工作。

謝可緯表示，自己1995年曾作為聯合國兒童基金會青年代表，出席有歷史意義的北京世界婦女大會，近年來她為聯合國、美國國務院和全美藝術聯盟提供專業服務，整合資源，在中法美三國間策畫並組織國際論壇、藝術展覽和媒體節目等，致力於建立和加強國家政府與私營部門的夥伴關係和合作。

法國國家榮譽勳章由拿破崙於1802年創建，兩個多世紀以來一直代表法國國家元首頒發給卓越非凡的法國公民與外國傑出人士，表彰他們在各自領域為法國與世界做出的貢獻。

法國紐約聯合國
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