17歲女遭血腥殺害 臉被剝皮多處器官不見

2019-03-15 15:04 聯合新聞網 綜合報導



少女從下午4點離家後，到晚上7點不見蹤影。圖擷自 Elitereaders 分享 facebook

菲律賓宿霧發生恐怖兇殺案，本月11日警方接獲通報，一名少女被發現陳屍在空地，少女裸著下半身躺在空地上，更駭人的是女子臉身的皮膚及肉全被撕開，只剩骨頭、牙齒、眼球露出，屍體多處器官遭人取走。菲律賓全國上下對此案件感到震驚，總統杜特蒂要求警方盡快將犯人逮捕到案，而目前警方懸賞160萬披索（約93.8萬元台幣）盼早日找到真兇。

根據《Elitereaders》報導，菲律賓宿霧省拉普拉普市有名17歲少女席拉萬（Christine Lee Silawan），在下午4點離家至教堂參與活動，但到晚上7點少女並未返家，少女家人趕緊向警方報案，豈料，隔天警方在一處空地發現一具女子屍體。

從照片中看到，女屍下半身裸露，褲子及內衣都被兇手褪去，屍體的臉部遭人毀容，皮膚及肉遭人剝下，導致頭骨、眼球及牙齒外露，樣貌十分驚人。

根據驗屍報告顯示，席拉萬的臉皮、右耳、舌頭、氣管和食道被兇手取走，而她的身上有20多處刀傷，這包含防禦型傷口，席拉萬頸部遭利刃所傷致命，她的臉皮應為死後遭兇手剝下，雖然席拉萬的生殖器並沒有嚴重撕裂傷，但警方初步估計她被人「先姦後殺」，仍需化驗她的陰道內是否有男性體液。

當地居民稱，曾看見席拉萬生前與3名男子走在一起，警方朝該方向偵辦。此事在當地鬧得沸沸揚揚，不僅當地人對兇手的行為感到十分生氣，連網友都不捨席拉萬的遭遇，紛紛為她祈禱。對此，菲律賓總統杜特蒂要求警方盡快逮捕兇手。

警方也懸賞160萬披索（約93.8萬元台幣）緝兇，居於居於菲律賓的好萊塢電影配樂家維斯（Don Davis）更提供50萬披索（約29.3萬元台幣）獎金，希望能早日找到兇手。