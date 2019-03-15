別再阻止孩子吃鼻屎 美醫師：能增加免疫力

2019-03-15 13:42 聯合新聞網 綜合報導



美國皮膚科醫師認為，若想改善過敏，增加免疫力，吃鼻屎是一個訓練免疫系統的方式。圖片來源ingimage。 分享 facebook

你曾經阻止小朋友挖鼻屎或吃鼻屎嗎？從今爾後，或許你不該再阻止你的孩子做這件事，因為這可能是促進免疫力的一個好方法。

根據《紐約時報》發表的一篇摘自《優雅的防禦：免疫系統的非凡新科學》的摘錄，其中丹佛皮膚科醫師梅格（Meg Lemon）為建立更好的免疫系統提出了建議。「我告訴人們，當他們把食物掉到地上時，請把它撿起來吃掉」梅格醫師表示。

除此之外，她對免疫系統提出更進一步的處方：「你不應該只是挖鼻子，你應該把鼻屎吃掉。」聽起來很瘋狂，但是梅格醫師解釋，如果沒有與自然界的定期互動，我們的免疫系統可能會被打亂。她指出「我們的免疫系統需要一份工作」，她指出我們在數百萬年的進化當中，免疫系統不斷遭受攻擊，「但是現在他們無事可做」。

梅格醫師更進一步指出，人類利用集體智慧學會了洗手、掃地和烹飪，來避免某些致命的病菌。但也因為這樣，免疫系統的敵人名單也隨之減少，雖然看起來對人們健康有益，但是免疫系統因為少了和環境的互動，也破壞了其中最精細的平衡。隨之而來的便是因為過度免疫反應而產生的各種過敏性炎症或是自體免疫疾病。

因此，下次當你看到孩子正把鼻屎往嘴裡塞時，或許先別急著將它拍掉，因為這正能讓孩子的免疫系統接受訓練。