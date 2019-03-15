親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英脫歐案延後
波音737機瘟
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

紐西蘭基督城濫射傳至少40死20傷 已拘捕3男1女嫌犯

別再阻止孩子吃鼻屎 美醫師：能增加免疫力

2019-03-15 13:42聯合新聞網 綜合報導

美國皮膚科醫師認為，若想改善過敏，增加免疫力，吃鼻屎是一個訓練免疫系統的方式。圖...
美國皮膚科醫師認為，若想改善過敏，增加免疫力，吃鼻屎是一個訓練免疫系統的方式。圖片來源ingimage。
分享

你曾經阻止小朋友挖鼻屎或吃鼻屎嗎？從今爾後，或許你不該再阻止你的孩子做這件事，因為這可能是促進免疫力的一個好方法。

根據《紐約時報》發表的一篇摘自《優雅的防禦：免疫系統的非凡新科學》的摘錄，其中丹佛皮膚科醫師梅格（Meg Lemon）為建立更好的免疫系統提出了建議。「我告訴人們，當他們把食物掉到地上時，請把它撿起來吃掉」梅格醫師表示。

除此之外，她對免疫系統提出更進一步的處方：「你不應該只是挖鼻子，你應該把鼻屎吃掉。」聽起來很瘋狂，但是梅格醫師解釋，如果沒有與自然界的定期互動，我們的免疫系統可能會被打亂。她指出「我們的免疫系統需要一份工作」，她指出我們在數百萬年的進化當中，免疫系統不斷遭受攻擊，「但是現在他們無事可做」。

梅格醫師更進一步指出，人類利用集體智慧學會了洗手、掃地和烹飪，來避免某些致命的病菌。但也因為這樣，免疫系統的敵人名單也隨之減少，雖然看起來對人們健康有益，但是免疫系統因為少了和環境的互動，也破壞了其中最精細的平衡。隨之而來的便是因為過度免疫反應而產生的各種過敏性炎症或是自體免疫疾病。

因此，下次當你看到孩子正把鼻屎往嘴裡塞時，或許先別急著將它拍掉，因為這正能讓孩子的免疫系統接受訓練。

養生過敏反應
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

卡爾養出全球最有錢的喵星人！老佛爺甘成貓奴寵貓無極限的10大超狂事蹟

2019-03-15 12:26

我用搞笑救世界？英國「紅鼻子日」的喜劇救濟

2019-03-15 09:42

人類能罵F字 新石器時代才開始

2019-03-15 09:13

初窺130億光年類星體 探索宇宙之謎

2019-03-14 20:08

前進平壤開個人演唱會 這位歌手辦到了

2019-03-14 20:01

為什麼人一定要睡覺？新發現：趁此時加速修復受損 DNA

2019-03-11 14:07

想大口吃肉又有顧慮？素肉「會流血」超逼真

2019-03-08 16:43

負面情緒太可怕 透過社交媒體如散播病毒

2019-03-08 15:51

熱門文章

412票贊成、202票反對 3月29日英國脫歐跳票

2019-03-15 06:09

凶嫌臉書直播清真寺內掃射畫面 紐西蘭基督城槍擊案至少6死

2019-03-15 11:41

說服美國停飛737 MAX 背後是這家公司

2019-03-14 22:47

正妹穿著火辣登機後遭拒載 航空公司事後道歉

2019-03-14 21:37

10歲男童問怎麼開一家航空公司 澳航CEO暖回信

2019-03-15 10:44

紐西蘭基督城槍擊案傳至少6死 目擊者：到處都是死者

2019-03-15 10:48

祝我老爸生日快樂！兒登廣告整人 2萬通電話打爆父手機

2019-03-14 17:36

全球性停飛737 MAX 美坦承5個月內2空難極像

2019-03-14 16:06

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top