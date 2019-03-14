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初窺130億光年類星體 探索宇宙之謎

2019-03-14 20:08台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

透過觀測發現早期類星體，有助人類解開宇宙形成原因。 圖／擷自wikipedia
透過觀測發現早期類星體，有助人類解開宇宙形成原因。 圖／擷自wikipedia
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來自普林斯頓大學、日本與台灣的研究團隊在近日觀測遙遠宇宙天體，觀察到離地球130億光年的地方有83個類星體，是以往沒有觀測到的，可幫助人類了解宇宙形成原因，可謂在探索宇宙上跨出重要一步。

根據《科學日報》報導，透過設置在夏威夷山頂的速霸陸望遠鏡，科學家第一次在這麼遠的地方看到這麼多的類星體，而這也代表宇宙早期形成時就有這些黑洞存在，這讓科學家對於宇宙的成因有更多想像。

「在『大霹靂』不久後就可以形成這麼多大質量的黑洞真的不容易，這讓我們對於宇宙生成的原因有更多的探討。」共同作者之一，普林斯頓大學天文學家史特勞斯說，這些巨大的類星體質量可以達到太陽的百萬倍到數十億倍不等。

解開宇宙奧秘

過往科學界對於宇宙在大爆炸過後的誕生初期了解不多，科學界廣泛認為宇宙剛形成時，氫元素經過再離子化（reionized）過程後，才逐漸形成現在的宇宙。但是科學家對於宇宙如何提供氫再離子化所需要的巨大能量來源一直沒有定論。

團隊中的路普頓教授表示，主流假說預測宇宙早期有許多類星體的產生，它們輻射出能量提供氫進行再離子化，作為形成其他元素的基礎。但是以往的觀測沒有發現如此多的類星體數量。當初人類觀測到的類星體數量，無法印證這個假說。

主導研究的日本愛媛大學松崗佳樹說，現在因為有速霸陸望遠鏡，讓團隊可以拍到這些稀有畫面支持假說。團隊也希望透過持續觀測，尋找更早形成的超級黑洞，讓人類可以對宇宙形成的故事更加完整。

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