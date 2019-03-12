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科學家：阻斷陽光 可對抗暖化

2019-03-12 18:47台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

不讓地球升溫，就別讓陽光進來。美國哈佛大學科學家日前提出新的分析結果指出，透過在大氣中噴灑能阻斷陽光的化學物質，將可讓地球升溫減半，避免氣候變遷隨之帶來的可怕災難。不過，其他學者認為，以人為方式干擾大自然運作，可能會出現擾亂降雨等反效果。

阻斷陽光 延緩暖化

據《英國獨立報》報導，在這次研究中，研究人員是利用電腦模型來評估這項地球工程的完美劑量，希望減緩暖化的同時不會產生其他負面影響。研究人員艾文表示，「這樣類比或許並不準確，但太陽地球工程有點像治療高血壓的藥，過量就會有害，適當就能降低風險。」

其數據結果發現，該技術讓暖化減半後不僅能讓地球降溫，也可阻止與暖化有關的極端氣候出現，例如強度增加的颶風。另外，藉由人為干預陽光照射，也只有0.5％的土地可能會因此出現有害的氣候變化。研究人員凱司指出，「雖然仍有很大的不確定性，但氣候模型指出，透過地球工程可帶來驚人的一致效益。」

地球工程仍存疑

不過，稍早其他研究則提出警告，地球工程可能會損害全球農業現狀，而且專注在這種規模龐大解決方案，反而會分散人類減碳工作的注意力。

據《英國衛報》報導，這次研究人員發現，讓地球冷卻到暖化減半而非讓暖化完全消失，並不會讓熱帶氣旋更強烈，也不會讓取得水的可用性、極端溫度或極端降雨繼續惡化。

通常太陽地球工程大多是向大氣噴灑二氧化硫，以便模仿火山噴出的氣體並反射太陽的熱能，不過，一位科學家指出，這次研究結果並無法全面性指出結果是安全的。去年聯合國一份報告也指出，這項地球工程雖然可能必要，但同時也帶有很大的不確定性。

本次研究結果刊登在Nature Climate Change期刊。

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