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詐騙新招…冒蘋果技術人員 騙取個資頻傳

2019-03-12 13:17世界日報 記者董宇╱芝加哥報導

庫克郡警長達特(Tom Dart)日前指出，有詐騙團夥用假冒「蘋果公司(Apple Inc.)」技術人員，以設備或ICloud帳戶遭駭為由騙取用戶個人資訊，提醒民眾提防電話詐騙。

根據美國新聞和世界報導(US News & World Report)，有庫克郡居民報告說，接到未經授權的自稱蘋果公司技術員工來電，警告他們設備和iCloud帳戶遭駭，之後詢問用戶個人信息、密碼和用戶名並竊取數百元。

「我說我用Windows電腦，對方不知道如何操作」蘋果社區一名用戶指出，他接到800-275開頭的電話，稱有人試圖用其帳戶在外國購物，並指示他到Safari更新信息。「詐騙者從未提問我用什麼設備」該名用戶說，當他提問如何在Windows界面操作更新時，對方竟語塞，所幸該名用戶意識到危機，馬上更新帳戶密碼、刪除iCloud帳戶的所有設備。

達特表示，詐騙團隊冒用的電話號碼(800)275-2273、(703)336-8450等，均為蘋果客服部門或蘋果公司合法電話。蘋果公司則表示，該公司客服人員從不通過電話詢問客戶個人資訊。

根據報告，這些詐騙電話來自巴基斯坦，主要針對老人，且「設計巧妙」，他們會告知用戶帳戶被盜、「切勿嘗試登入帳戶」。詐騙團夥利用從手機運營商處購買的電話清單作案，用戶可訪問運營商網站，選擇「不允許出售電話號碼」，或向有關部門投訴。

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