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修空調抱女屋主 華男被控性侵

2019-03-12 13:17世界日報 記者黃伊奕／紐約報導

布碌崙(布魯克林)一名華裔男子日前至客戶家中維修空調，當他將機器修好後因一時高興而對女性客戶送上友好擁抱，不料當他離開後，女客戶便以性侵為由報警使他被捕控罪。

該名52歲華男名叫李安繼(Anji Li，音譯)，他在11日表示，去年5月24日他被公司安排前往布碌崙下城一戶非華裔家中維修空調，當時是他第三次上門維修，在花了20多分鐘檢查後，終於發現空調一壞再壞的原因；此時該名女客戶剛好過來詢問，李安繼一時激動便擁抱了一下對方，告訴她空調終於修好了。

李安繼表示，在他送上擁抱時，女客戶沒有任何不悅，之後他還繼續登上屋頂維修，並詳細向客戶說明空調正確使用方式；李安繼老闆打電話給女客戶詢問維修情況時，女客戶也不斷在電話中表示感謝。

沒想到李安繼走後不久，這名女客戶便報警稱遭到性侵，說自己被強行撫摸胸部和頸部，72分局隨後便發布對李安繼的通緝令。

一個月後，警方前往李安繼的公司尋找，當時李安繼不在辦公室，警員便留下聯繫方式，但李安繼回電卻無法聯繫上，去年8月警方又前往其公司但再度錯過，李安繼得知後便於去年8月21日親自前往72分局詢問，結果被當場逮捕。

根據法庭文件，李安繼被控強行觸摸（forcible touching）以及三級性虐待（sex abuse），法官向報案女客戶頒發保護令，要求李安繼不得接近，同時對他無保釋放，只要求他之後按時前去報到。

李安繼表示，法庭為他安排了公派律師，第一任公派律師還會聽他講述事發經過，但第二任公派律師連經過都不聽，就直接告訴他官司沒得打，檢方也在和他商量認罪協議，但是他拒絕認罪。

事情發生後李安繼需定期去法庭報到，他表示這已嚴重影響到自己的工作，同時一直生活在煩躁與恐懼中，「感覺天都要塌了下來」。

黎保利律師樓案件經理宋大維在聽到李安繼遭遇後表示，他確實不應該擁抱女客戶，在法庭上訴時可陳述自己不了解美國文化，不過是空調修好一時高興而抱了下對方；他也建議李安繼聘請私人律師洗刷罪名，以免因公派律師敷衍導致案件被耽誤。

性侵華裔通緝
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