波城韓粉 呼喚「出來選總統」

2019-03-12 13:17 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



波城韓粉。 記者唐嘉麗／攝影 分享 facebook 波士頓韓粉熱烈期待韓國瑜4月的波城行，也刮起一陣希望他參選2020總統大選的強風。

自稱「標準韓粉」的貝克寧去年底專程回台參加韓國瑜的就職典禮，稱韓是「非典型國民黨政治家、不一樣的市長」，「海外華人對他有很高期待」。

在韓國瑜僑宴籌備會中，他發言主張除了僑宴，還應到機場接機、在哈佛費正清中心前拉布條、舉標語歡迎；他說，韓國瑜參選總統有強大的草根民意，現卻受國民黨高層勢力壓制；不滿國民黨現況，他說，「我們不支持夕陽」。

在波城住39年的劉泰國稱自己從為台灣驕傲到失望，近十年眼見自由淨土被政客糟蹋，甚至有「噁心」感覺；韓國瑜的出現讓他重拾對台灣的希望。

「我們服了！」讚揚韓的風采、智慧、擔當、敢言，鎮定面對批評侮辱與挑戰的格局，他說，「2020大選非韓國瑜出來不可」；劉泰國說，能打破僵局、打破官僚政客思維、破舊立新，「 韓國瑜必須擔當重任」、「他是台灣轉型轉捩的希望」。

主張波城人愛護珍惜韓國瑜之外，利用此次來訪機會鼓舞激勵、表達期許、給他使命感；也贊成僑宴外的歡迎陣仗，但主張要做得有「敏感度、有效率、有智慧」，他說，波士頓僑胞難得有此機會，要用國際觀傳達信息、達成目標。

21歲的留學生葛明儒舉台、韓、新加坡GDP的變化，證實韓國瑜所說的「台灣鬼混了20年」，他說，台灣要更好，必須打倒貪污分贓的民進黨。 波城韓粉。 記者唐嘉麗／攝影 分享 facebook