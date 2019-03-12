日人曾打包電視機帶走 陸客調包障眼法騙過旅館

2019-03-12 12:29 聯合新聞網 綜合報導



飯店內常常被客人順手牽手的物品可說是「什麼都拿，什麼都不奇怪」。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

日本一齣電視節目做了飯店內最常被順手牽羊物品的特集，一向被視為生活習慣嚴謹的日本人也會將洗髮精、吹風機帶回家。這個節目在大陸播出後，大陸媒體也針對中國的五星級飯店做了相同的調查，結果另人詫異。

日本節目對路人進行的街頭訪問中，有63%的日本民眾曾把飯店用品帶回家，帶走的都是牙刷、毛巾等小東西。飯店業者則表示常被客人帶走的客房用品包括化妝品、吹風機等，公共澡堂內的大瓶洗髮精、沐浴乳也常常被順手牽羊拿走，還曾發生客人把房間內的電視機塞進行李裡帶走，以及清潔人員進房間打掃時發現床不見了的離奇狀況。

不過最讓飯店人員匪疑所思的，是架設捲筒式衛生紙的軸心比衛生紙更受歡迎，常常被抽出來帶走。每個月被客人拿走的物品，約造成飯店2萬日圓的損失(約台幣5千5百元)。

日本飯店曾發生過房間內的床不見了的狀況，讓人一頭霧水不知是怎麼辦到的。圖擷自 北京時間 分享 facebook

陸媒「北京時間」也就同樣問題對中國大陸的酒店進行了調查，發現大陸客人反而不太會帶走毛巾、杯子等房內用品。他們造成的損失通常來自於生活習慣，像是在房間內抽菸，菸蒂掉到地毯上把地毯給燒壞了、直接在地毯上切西瓜造成事後的清理非常麻煩等。

飯店人員也指出大陸客人常使出障眼法，房間內付費飲料吧裡的礦泉水會被客人打開喝光後，加進自來水封好封口裝成沒動過的樣子。其他網友也回應，曾碰過碗裝泡麵的底部被挖洞裡頭的東西全吃光了，外表看起來卻完好如初的經驗。

這項調查讓大陸網友有不同的看法，有人覺得「不管哪個國家都有素質低的人」，有人則驚訝「以為日本人的素質很高，沒想到…」，許多網友都對床被客人帶走這個例子感到傻眼「酒店工作人員眼睛瞎了嗎」、「這個沒有裡應外合應該辦不到吧」。