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崩潰！在日陸籍房東被同胞坑了…退租房間變垃圾場求償無門

2019-03-12 09:58聯合新聞網 綜合報導

擷自影片。
擷自影片。
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一名年約20歲的日本富士國際語學院陸籍生，向在日本的陸籍同胞租屋，未料退房時竟把原本乾淨的房間變成了一間垃圾場，讓同為中國籍的房東很傻眼，崩潰表示以後不會有人想租房給中國人了。

該名房東在網路爆料，將在日本的房子租給一名同為中國人的女學生，沒想到在退租時竟發現房子早被搞得一團亂，不僅如此，對方還積欠了兩個月的房租且人間蒸發，房東請該校的陸籍生在網路尋人，也請陸籍朋友協助上網po文，經該語學院學生回應表示，該生早在今年二月已被學校退學並回到中國，讓她可能求償無門。

從房東po出的房間影片顯示，房內像是被炸過一樣，垃圾、衣物、行李箱及各式雜物散落在房內各處，幾乎找不到可以行走的通道，房內零亂程度，讓房東在事後還花了5萬日幣(約台幣1.3萬)請清潔人員整個大整理，她也坦言，在看見房內被搞成這樣後，因有些食物、物品已散發惡臭，還是在用塑膠袋套頭後才敢進屋開窗。

富士國際語學院的學生表示，該名陸籍女房客恐怕不會再回到日本，並透露她平日裡喜愛以蘿莉塔式的裙裝示人，愛看寶塚歌劇，很難想像她竟是「地雷房客」。

該起事件再度重創日籍房東對中國租客的信心，有陸籍生表示，之前常常聽到很多管理公司一聽到對方是中國人就婉拒不租，經過這起事件後，陸籍生想在日本租房更加困難了，還有人大罵她自私，「因為幾顆老鼠屎，你屁股一拍回國了，這麼多在日留學生工作者卻要為你的行為承擔後果和罵名」。

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