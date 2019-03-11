影／轟！咖啡廳魚缸爆裂 顧客秒遭大水淋頭

2019-03-11 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



地中海國家蒙特內哥羅（Montenegro），日前兩名男子在咖啡廳裡喝咖啡聊天，卻碰到店內的巨型魚缸突然爆裂，大量魚缸水瞬間從頭灌下，不但把兩人嚇一大跳，還淋得一身濕，咖啡店更是損失慘重。

這間名為Macka的咖啡廳，位在蒙特內哥羅西部城鎮尼克希奇（Niksic），從咖啡店內的監視器畫面可見，2名客人坐在魚缸前喝咖啡聊天，突然魚缸玻璃爆裂，剎那間水全都湧出來，背對魚缸的黑衣男子被水灌頂，一旁的白衣男子也濕透大半身，兩人都嚇得站了起來，一臉迷惘的看著滿地的水，不知道發生什麼事。

《每日郵報》報導，咖啡店員工武丘羅維奇（Igor Vucurovic）表示，魚缸是由塞爾維亞一間公司製造，才安裝不過2天，所以還沒有時間放魚進去，猜測大概是生產上出了問題，所幸兩名顧客並沒有受傷，當天現場也沒有兒童，但咖啡廳卻是損失慘重，金額約在6,000歐元（約21.3萬新台幣）至7,000歐元（約24.8萬新台幣）之間，因為生產商認為不是他們的錯，所以拒絕賠償，再加上咖啡廳沒有買保險，許多新買的物品和特製傢俱全都被水泡壞了。