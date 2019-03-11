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美宗教特使呼籲中國 停止信仰迫害

2019-03-11 16:33台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

布朗巴克認為中國是在對信仰宣戰。(Photo by Gage Skidmoreo...
布朗巴克認為中國是在對信仰宣戰。(Photo by Gage Skidmoreon Flicker under Creative Commons license)
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中國應停止宗教迫害，還給人民宗教自由！美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）上週五訪問香港時指出，中國政府應停止迫害自己人民的信仰並尊重人們信仰的基本神聖權利。他也向中國提出申請，希望能同意他前往新疆的拘留營訪問，了解民眾的心聲。

超過100萬人被關

據《今日基督徒報》報導，由於中國近期對新疆實施多項控制措施，布朗巴克在香港外國記者會發表演講時指出，「這場戰爭他們無法贏。中國共產黨必須聽見自己人民對於宗教自由的呼求並實際行動修正錯誤。」針對中國在新疆西部設置大量穆斯林拘留營，布朗巴克也認為中國違反人民權利包括虐待、政治教化與強迫勞動。

目前在拘留營內估計有超過100萬名維吾爾族以及其他穆斯林少數團體的人被關。對此，布朗巴克也指出，「川普政府對此深感擔憂，認為這種壓迫是北京刻意重新定義及控制這些穆斯林少數民族群體的身份、文化與信仰。」

宗教自由難改善

據《路透社》報導，針對中國一旦尊重信仰自由，布朗巴克週一訪問台灣時也指出，「如果中國想在台灣建立一些信心，就應該為自己人民提供宗教自由。如果中國能給自己人民帶來宗教自由，那將顯而易見。」

另外，針對中國與天主教之間的關係，布朗巴克也指出，外傳中國與梵諦岡達成協議，將允許梵諦岡對於指派中國新主教有發言權一事，他並不認為宗教自由就此獲得改善。

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