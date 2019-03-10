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影／瞬間被吞！南非攝影師鯨口逃生

2019-03-10 18:38聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

南非專業潛水攝影師申普夫（Rainer Schimpf），日前在南非外海拍攝沙丁魚遷徙時，差一點跟沙丁魚一起，淪為覓食中布氏鯨（Bryde's whale）的食物，成為他畢生難忘的經歷；申普夫表示「這是很有趣的經歷，但我絕對不想再經歷一次」。

51歲的申普夫是位國際知名的深海潛水攝影師，除了出海攝影外，還經營潛水旅遊事業超過15年，對海洋生物習性可以說是十分了解。上個月，申普夫與團隊到南非的伊莉莎白港（Port Elizabeth）外海拍攝沙丁魚遷徙畫面；申普夫浮潛在海面上，想要拍攝鯊魚穿越沙丁魚一餌球（bait ball）的畫面時，突然眼前瞬間漆黑；原來一條覓食中布氏鯨，不小心把申普夫也差一點給吞下去。「我立即知道一條鯨魚叼住了我，我覺得受到壓迫。我感受到臀部有壓力，在這情況下沒有多餘時間去擔心，你必須運用你的本能。」

申普夫表示，他當下第一個反應就是趕緊憋氣，因為他猜鯨魚很可能會把他帶入深海中才放開，因此趕緊做出潛水的準備。但咬到他的鯨魚隨後馬上就把申普夫給吐了出來。

整起驚人事件，全都被不遠處、位在船上的攝影師夥伴托佩切爾（Heinz Toperczer）給拍攝下來，他表示在看到海水突然翻騰時，就知道有事要發生，於是立刻將相機對焦在申普夫的身上；下一秒只見海豚跳出水面，然後鯨魚就從海底衝上來，刁住申普夫；托佩切爾事後驚嘆，在海上拍攝25年，從未見過類似情況。

事後申普夫和團隊都表示，布氏鯨雖然身形最長可達16.7公尺、重30噸，但其實是很溫和的動物，強調鯨魚並不吃人，因為鯨魚張嘴覓食時是看不見正前方有什麼東西，而這次申普夫可能剛好位在鯨魚覓食路線上，所以才會差一點被鯨魚吞下肚，申普夫也指出「這次經歷令我與鯨魚間有一次非凡的連繫，我不認為這是玩得痛快，但我知道在鯨魚體內是什麼感覺」；申普夫團隊更幽默表示，鯨魚咬到他時大概也嚇了一跳，以為咬到海豚了，所以馬上就把他給吐了出來。

南非專業潛水攝影師申普夫（Rainer Schimpf），日前在南非外海拍攝沙丁...
南非專業潛水攝影師申普夫（Rainer Schimpf），日前在南非外海拍攝沙丁魚遷徙時，差一點跟沙丁魚一起，淪為覓食中布氏鯨（Bryde's whale）的食物，所幸鯨魚馬上就把申普夫給吐出來，沒有造成任何傷害。圖片擷取YouTube/Barcroft Animals影片
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鯨魚攝影南非
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