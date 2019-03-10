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最長壽人瑞 日116歲婆婆日飲3至4罐咖啡

2019-03-10 15:21世界日報 編譯陳韻涵／綜合9日電

日本116歲阿嬤田中加子獲得金氏紀錄認定全球最長壽。 美聯社
日本116歲阿嬤田中加子獲得金氏紀錄認定全球最長壽。 美聯社
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日本高齡116歲的田中加子（Kane Tanaka）9日獲金氏世界紀錄認證成為全球最長壽長者；田中接下贈書，眼眶泛淚道謝。

金氏世界紀錄工作人員9日造訪田中居住的福岡市一座安養院，在田中的親屬和福岡市長見證下，慶祝田中成為全球最年邁人士並頒發證書給田中；田中接過證書，眼眶泛淚地說：「感謝。」

福岡市長高島宗一郎(Soichiro Takashima)出席授證儀式，祝福田中成為全球最長壽長者並贈予祝賀狀。

田中生於1903年1月2日，家中八個小孩中排行第七位，她1922年嫁給田中秀夫（Hideo Tanaka），兩人育有四個小孩，另領養一個小孩。

田中往往清晨六點起床，喜歡算數並和安養院中的其他老人下奧賽羅棋（Othello，又稱黑白棋）。

日本人多次被認證為全球最長壽人士，此前全球最長壽者為去年7月22日以高齡117歲逝世的都千代（Chiyo Miyako）。

日本厚生勞動省表示，都千代去年過世後，當時115歲的田中成為日本最高齡人瑞。

養老院員工當時表示，田中平時推著手推車在院內散步，每天必吃三餐和點心，還喜歡喝罐裝咖啡歐蕾，一天喝三到四罐。

隨著飲食文化逐漸改變，全球肥胖人數增加，但在日本相對較少，這與日本傳統飲食文化著重魚、米飯、蔬菜和其他低脂食物息息相關。

日本耆老受到敬重，就算年過八旬仍活躍且對社會有助益。

根據金氏世界紀錄，史上最高齡人瑞為1997年過世、122歲的法國人卡爾蒙（Jeanne Louise Calment），而全球最長壽男性在北海道113歲的野中正造（Masazo Nonaka）1月20日逝世後，仍待調查。

福岡金氏世界紀錄安養院
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