如何救地球？小行星超堅硬 想炸毀得動用更大能量

2019-03-10 09:09 中央社 紐約9日綜合外電報導



約翰霍普金斯大學和馬里蘭大學的研究團隊指出，小行星較先前想像更為堅硬，想爆破沒那麼容易。 示意圖／Ingimage 分享 facebook 想藉炸毀朝地球直衝而來的小行星，以避免它撞擊地球帶來災難，實際上可能更棘手。新研究結果顯示，小行星較科學家先前想像更為堅硬，要炸毀它得動用更大能量。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，約翰霍普金斯大學和馬里蘭大學的研究團隊指出，小行星較先前想像更為堅硬，想要加以爆破得動用強大能量。

研究團隊進行兩顆小行星衝撞模擬實驗，一顆直徑約1.6公里的小行星以秒速4.8公里，朝直徑25公里的較大型小行星衝撞。以往的實驗預測，大型小行星將會因衝撞而碎裂，但這次實驗結果卻顯示，大型小行星並未嚴重受損。

論文執筆者約翰霍普金斯大學的埃米爾（CharlesEl Mir）表示，「我們過去一直以為，越大型的小行星越容易粉碎，因為大型小行星較容易龜裂。但這次實驗結果卻顯示，小行星較我們原先想像更堅硬，要完全粉碎它得動用更強大能量。」

當研究人員花數小時研究引力對小行星表面飛散碎片的影響時，發現引力重新集結現象，意味小行星的受損大核心會藉由引力把飛散碎片吸回重組。

這些研究發現讓人質疑諸如「世界末日」（Armageddon）和「彗星撞地球」（Deep Impact）等好萊塢電影的情節，這類科幻電影描繪藉由核彈等破壞朝地球飛來的小行星或彗星來保護人類。

實際上，科學家也正在研究，面對朝地球直飛而來的小行星等，該如何摧毀它或讓它改變飛行路徑。

約翰霍普金斯極端材料研究所（Hopkins Extreme Materials Institute）所長拉梅什（K.T. Ramesh）發表聲明說：「我們相當頻繁遭到微小的小行星撞擊。這些課題從學術領域變成攸關我們該如何回應重大威脅，只是遲早問題。」

「屆時針對該怎麼辦，我們需要傑出構想，諸如這項研究的各種科學努力，對於協助我們做出那些決定至關重要。」