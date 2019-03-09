親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華為提告美政府
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

防堵非洲豬瘟 9日凌晨起泰國飛台旅客手提行李全面檢疫

SpaceX飛龍號太空艙 成功重返地球

2019-03-09 00:19中央社 華盛頓8日綜合外電報導

SpaceX飛龍號太空艙成功重返地球，降落在大西洋上。圖／擷取自NASA實況轉播...
SpaceX飛龍號太空艙成功重返地球，降落在大西洋上。圖／擷取自NASA實況轉播畫面
分享

美國太空探索科技公司（SpaceX）飛龍號（Dragon）太空艙待在太空超過6天後，今天成功重返地球，降落在大西洋上，為美國國家航空暨太空總署（NASA）完成首次軌道飛行任務。

SpaceX飛龍號太空艙成功重返地球，降落在大西洋上。圖／擷取自NASA實況轉播...
SpaceX飛龍號太空艙成功重返地球，降落在大西洋上。圖／擷取自NASA實況轉播畫面
分享

SpaceX在推特發文表示，「確認飛龍號成功降落海上」，附上的影像顯示飛龍號太空艙和它的4具白色和橙色降落傘，以及兩艘船快速駛往降落地點。

NASA實況轉播畫面顯示，飛龍號的主降落傘順利張開，於美東時間上午8時45分（台灣晚間9時45分）降落在大西洋上，完成首次示範性任務，證明它能安全可靠搭戴太空人飛往國際太空站（ISS）。

飛龍號於2日自佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，翌日與國際太空站接合，並於今天清早脫離國際太空站飛返地球。

這趟飛行任務代表著飛往國際太空站的首次民間太空任務，同時也是過去8年來美國首次發射載人太空艙。NASA先前的1981至2011年太空梭計畫結束後，馬斯克（Elon Musk）2002年創立的SpaceX，於2014年與波音集團（Boeing）一起獲選為美國太空人研發下一代太空載具。

這次試飛，飛龍號僅搭載測試假人，但飛龍號預定7月搭載2名太空人展開首次載人飛行，此任務有可能延後至今年更晚日期。

太空人NASASpaceX
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

亞馬遜部落衝突：阻止滅族戰爭？巴西探險隊的介入任務

2019-03-08 22:00

北國無黑山？瑞典「阿那力斯悲劇」的山難教訓

2019-03-08 21:35

日本小朋友長大最想做什麼？ 30年來這兩職業最夯

2019-03-08 20:11

暗網「極樂世界」定罪：德國兒童色情的掃蕩困境

2019-03-08 19:06

只須禁用塑膠吸管？衣物上的塑膠微粒問題可能更大

2019-03-08 16:59

想大口吃肉又有顧慮？素肉「會流血」超逼真

2019-03-08 16:43

影／NASA重要突破！首度捕捉超音速衝擊波交互作用

2019-03-08 16:41

負面情緒太可怕 透過社交媒體如散播病毒

2019-03-08 15:51

影／日本按摩名店進駐紐約 主打讓客人「絕頂睡眠」

2019-03-08 14:21

台布袋戲偶 新加坡猴紙劇坊新戲挑大梁

2019-03-08 12:45

不靠小編 92歲英國女王首次自己發IG

2019-03-08 11:55

誰說女生數學爛？日本女生文、理科錄取率都贏男生

2019-03-08 11:44

惡魔崇拜作風惹議 星臨時取消瑞典樂團演出

2019-03-08 00:01

歐洲最新研究證實：吃「精液」能長壽 千萬別浪費啊！

2019-03-07 23:52

英王室社群小編出手 狂刪辱罵梅根留言

2019-03-07 23:17

地方創生／美國布魯克林 從黑街到打卡熱點

2019-03-05 15:31

杜莎夫人蠟像館 歷三百年不衰

2019-03-04 10:48
看更多

熱門文章

影／新娘婚禮逗新郎被狠呼巴掌 網友：可以離了

2019-03-08 16:03

85億元差點掰了！失業男彩券失而復得中頭獎

2019-03-08 09:06

貧父賣咖啡供2女美國留學 但她們十多年不曾回來

2019-03-08 19:23

川普把庫克錯叫成蘋果 庫克幽默反擊但非果粉看不到

2019-03-08 08:34

這富人區人口相當於金門 居然有錢到速食店活不下

2019-03-08 18:58

最涼的工作！ 月薪七萬多 上班時間隨你睡

2019-03-08 15:10

「體制強暴了我」軍中性侵不斷 傳奇女飛官為何有苦難言？

2019-03-08 11:00

全美大城首例！費城禁止無現金商店

2019-03-08 00:35

馬哈地：我支持慷慨的中國 而不支持易變的美國

2019-03-08 14:11

為何川普要中國簽協議又盼美股大漲 恐難兩全？

2019-03-08 00:35

「膠帶比基尼」火辣回歸！網友：想看撕下膠帶表情

2019-03-08 14:40

【重磅快評】川金會破局後 金正恩在想甚麼？

2019-03-08 09:21

GG了！馬斯克抽大麻 美國防部檢討他的安全許可

2019-03-08 13:08

怎知某支股票漲相如何？分析師：看IG

2019-03-08 18:35

道瓊重挫逾200點 ECB下修成長展望添疑慮

2019-03-08 07:02

川習會將延期 金融時報：因協議細節喬不攏

2019-03-08 18:50

影／自駕不要命？特斯拉男開高速公路 竟放手睡覺

2019-03-08 18:00

影／黑人在自家門口撿垃圾 遭警察拔槍逮捕

2019-03-08 15:17

印度空軍一架米格21墜毀 飛行員死裡逃生

2019-03-08 21:05

華為狀告美加 恐掀「逆火效應」

2019-03-08 00:44

緊盯97.71這數字！突破這關則美股後市不妙

2019-03-08 21:16

三缺一！印度不玩 美日四國安全對話難以為繼

2019-03-08 21:35

噁男性侵女學生後懺悔 丟150元給她買披薩當賠罪

2019-03-08 18:02

中國出口大跌拖累亞股全倒！ 日經重挫430點

2019-03-08 15:03

影／不是我！否認囚禁性奴 勞凱利專訪失控暴走

2019-03-08 13:23

影／NASA重要突破！首度捕捉超音速衝擊波交互作用

2019-03-08 16:41

川普：美中貿易談判取得良好進展

2019-03-08 05:20

日本小朋友長大最想做什麼？ 30年來這兩職業最夯

2019-03-08 20:11

華為大動作告美政府 恐加深美中敵意

2019-03-08 08:21

資金到位！特斯拉上海廠獲中資銀行5.21億美元貸款

2019-03-08 07:39

德國：不想將華為排除5G網路 將加嚴安全標準

2019-03-08 08:25

福島災民不相信政府 拒絕返鄉

2019-03-08 22:02

北韓西海衛星發射場恢復運作 川普難掩失望

2019-03-08 08:47

美2月就業數字超軟 美股、美元及美債殖利率齊跌

2019-03-08 21:55

分析師評估 瑞薩出售晶圓廠才能救市占

2019-03-08 01:34

不靠小編 92歲英國女王首次自己發IG

2019-03-08 11:55

華為告美政府 聘川普法律顧問「以子之矛攻子之盾」

2019-03-08 14:30

Man力爆棚！普亭與2警花共騎 笑談女人瘦身秘訣

2019-03-08 10:25

影／日本按摩名店進駐紐約 主打讓客人「絕頂睡眠」

2019-03-08 14:21

太歲頭上動土！詐騙集團找上CIA和FBI前局長

2019-03-08 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top