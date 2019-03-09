SpaceX飛龍號太空艙 成功重返地球

2019-03-09 00:19 中央社 華盛頓8日綜合外電報導



SpaceX飛龍號太空艙成功重返地球，降落在大西洋上。圖／擷取自NASA實況轉播畫面 分享 facebook

美國太空探索科技公司（SpaceX）飛龍號（Dragon）太空艙待在太空超過6天後，今天成功重返地球，降落在大西洋上，為美國國家航空暨太空總署（NASA）完成首次軌道飛行任務。

SpaceX飛龍號太空艙成功重返地球，降落在大西洋上。圖／擷取自NASA實況轉播畫面 分享 facebook

SpaceX在推特發文表示，「確認飛龍號成功降落海上」，附上的影像顯示飛龍號太空艙和它的4具白色和橙色降落傘，以及兩艘船快速駛往降落地點。

NASA實況轉播畫面顯示，飛龍號的主降落傘順利張開，於美東時間上午8時45分（台灣晚間9時45分）降落在大西洋上，完成首次示範性任務，證明它能安全可靠搭戴太空人飛往國際太空站（ISS）。

飛龍號於2日自佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，翌日與國際太空站接合，並於今天清早脫離國際太空站飛返地球。

這趟飛行任務代表著飛往國際太空站的首次民間太空任務，同時也是過去8年來美國首次發射載人太空艙。NASA先前的1981至2011年太空梭計畫結束後，馬斯克（Elon Musk）2002年創立的SpaceX，於2014年與波音集團（Boeing）一起獲選為美國太空人研發下一代太空載具。

這次試飛，飛龍號僅搭載測試假人，但飛龍號預定7月搭載2名太空人展開首次載人飛行，此任務有可能延後至今年更晚日期。