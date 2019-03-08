只須禁用塑膠吸管？衣物上的塑膠微粒問題可能更大

2019-03-08 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



成衣製造商正在努力化解外界一項疑慮，就是現在市面上許多運動服和刷毛外套，上頭的塑膠微粒可能藉由別的管道流入海鮮和飲用水中。

華爾街日報報導，減用甚至禁用一次性使用塑膠製品，包括吸管、保特瓶以及咖啡杯等的觀念已逐漸深入人心，但很多人不清楚，另一種汙染地球的塑膠來源，正是來自你我身上穿的衣服，尤其合成化纖紡織品正持續受到注意，因為這些衣服每洗一次，上頭的塑膠微粒就會脫落。

總部設於瑞士的國際自然保護聯盟（IUCN）指出，每年有逾50萬立方公噸的超細纖維（microfiber）流入海洋，這個數量幾乎等同500億支塑膠水瓶，而這些超細纖維正是化纖衣物在洗滌過程中脫落的。

所有衣物在洗滌過程中都會脫落纖維，但塑膠微粒無法像羊毛和棉花一樣經過生物分解。多數傳統洗衣機的過濾器無法捕捉到塑膠微粒，而廢水處理廠只能攔截大部分的塑膠微粒，無法一網打盡。這個問題在部分國家更嚴重，因為這些國家大量使用合成紡織品，汙水處理廠也較少。

超細纖維流入海洋的速度預料會加速，主因是對衣服的需求提升。非營利組織艾倫・麥克亞瑟基金會（Ellen MacArthur）預估，在2015年至2050年間，會有逾2,200萬立方公噸的超細纖維流入海洋。

這促使監管單位設法推出新的審查制度，盼望在初期設立監管法規。企業目前也開始尋找方式抑制塑膠微粒脫落。

不論是運動品牌大廠愛迪達（Adidas）、瑞典服飾業者H&M，或是美國戶外品牌業者Patagonia，皆提供資金研究超細纖維如何產生、如何脫落以及最終流入何處。