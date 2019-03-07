親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華為提告美政府
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

年後職場大洗牌！你是勇敢轉職、越換越好的面相嗎？

一張圖來了！濕冷到下周一再轉乾冷

職涯專家：到新的職場絕不能犯下這個錯誤！

2019-03-07 18:27經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

恭喜你應徵到新工作，現在你可以悠哉坐在家裡等著上班，是嗎？

才怪。

暢銷管理書作者蘇西‧威爾許（Suzy Welch）接受CNBC訪談時表示，人們開始從事新的工作時往往會犯下一個很嚴重的錯誤，但這是可以避免的。

威爾許說：「應徵到新工作使你很興奮，你身邊的人也很興奮，還會出什麼差錯呢？喔，錯誤可多了，尤其是這個非常基本的錯誤：沒有去了解新公司的歷史」，到新公司任職前必須先研究一下這個要緊的問題。

威爾許表示，「請善用搜尋引擎Google，或請公司的資深同事喝杯咖啡，了解這家公司的創辦人和創辦原因，誰帶領這家公司成功，怎麼做到的？而誰在帶領公司時搞砸了？後來這些人發生了什麼事？誰持有公司的股份，占比多少？公司的各部門由誰執掌？」

踏入新公司就像進入婚姻一樣，「你不會在不清楚這個人的人生故事時，就跟這個人結婚，同意嗎？你要去的新公司也有一段過去，待你成為公司的一員後就會更清楚。」

威爾許坦承，自己在這方面學到一課，她1981年時剛從大學畢業，當時在邁阿密先驅報擔任記者，跑刑事案件的新聞。威爾許表示，「我起初納悶，為何這麼多警察對我很不友善，雖然我每天亟需他們提供資訊，但我認為自己沒做錯什麼事。」

威爾許幾周後和幾位同事參加一場派對，她那時才明白為何自己會受到這種待遇，「我們這些後進的記者替補先前離職的記者，他們因參與罷工而遭到解僱。有加入工會的警察視我們為叛徒，但我當時沒有意識到這件事。」

威爾許後來盡可能地深入了解公司的歷史和文化，「我發現當時那場罷工極具爭議性，也得知我的上司拒絕加入罷工行列，因此在罷工過程中失去十幾位朋友。這一小段重要的事實改變了我跟上司的關係，因為我終於能理解他」。

威爾許表示，「在此之後，我若沒有事先做功課、調查好要去的公司，絕不會換工作。我們能透過公司的環境了解公司的往事，也能使我們做好準備面對前面的路。為確保自己有個更好、更興奮的未來，請先做功課，了解新公司的歷史。你可能是職場新鮮人，但對公司別一無所知。」

蘇西‧威爾許（Suzy Welch）指出，到新公司任職前必須先研究一下公司歷史，...
蘇西‧威爾許（Suzy Welch）指出，到新公司任職前必須先研究一下公司歷史，這非常要緊。美聯社
分享

罷工警察婚姻
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

日本「Apo電強盜」：東京老人詐騙的殺人來電

2019-03-07 17:29

首爾破紀錄空汙！文在寅指控「中國霧霾外送南韓」

2019-03-07 17:03

寧靜節供人靜心自省 峇里島關機場景點

2019-03-07 16:06

電影效果太強 隕石比想像中堅硬

2019-03-07 16:20

全球十大高污染城市 印度包辦7名

2019-03-07 18:14

影／美非裔男在自家庭院撿垃圾 竟遭路過員警握槍盤查

2019-03-07 18:02

消失的一頁找到了 愛因斯坦手稿完整重現

2019-03-07 17:48

挖礦挖到太空 俄國加入盧森堡計劃

2019-03-07 17:19

麥可舊聞再爆 加紐下架天王歌曲

2019-03-07 17:12

土耳其「鬼屋危機」！炒房泡沫、都更害死人？

2019-03-07 15:15

年吸金1500億「酷MA萌」 中文名字改成熊本熊

2019-03-07 13:51

日本女性政治參與停滯 全球排名後段班

2019-03-07 11:34

尖峰時段教小孩買日本地鐵票 同行網友怒：挑錯時機

2019-03-07 10:02

專家報好康！在好市多買到賺到的十大商品

2019-03-06 22:02

神蹟再現？教堂慘遭祝融吞噬 聖經和十字架卻完好無損

2019-03-06 20:33

千禧女性靠自己 「凍卵」變成新熱門產業

2019-03-06 18:47

「凍卵」像花大錢買彩票 成功生子不容易

2019-03-06 18:47

英國科學家：修改HIV帶原者基因與中國基改嬰兒不同

2019-03-06 18:46

正妹鋼琴家「低胸爆乳彈琴」 兼顧觀眾眼福和耳福

2019-03-06 17:33

南加外海閃電 擊中客機返航

2019-03-06 16:15

地方創生／美國布魯克林 從黑街到打卡熱點

2019-03-05 15:31

杜莎夫人蠟像館 歷三百年不衰

2019-03-04 10:48
看更多

熱門文章

義大利將加入一帶一路 美國強烈反彈

2019-03-06 22:02

專家報好康！在好市多買到賺到的十大商品

2019-03-06 22:02

悍然提告！華為控美禁令違憲 員工做咖啡杯望「晚舟早歸航」

2019-03-07 10:21

神蹟再現？教堂慘遭祝融吞噬 聖經和十字架卻完好無損

2019-03-06 20:33

人瑞級巨鱷被殺 地盤大戰恐掀腥風血雨

2019-03-07 11:47

美國務院宣布 宗教自由大使將訪台

2019-03-07 06:20

川普關稅戰破功！美去年貿易赤字飆十年高 對陸更創紀錄

2019-03-06 23:01

為求增大陰莖 鑽石大亨心臟病發死命喪手術台

2019-03-07 13:57

美參議員自爆軍中遭性侵 體系回應像「再次強暴我」

2019-03-07 08:44

飯店禮賓員難當 有錢人要求：幫我買勞斯萊斯，馬上

2019-03-06 22:38

華為反控美政府入侵伺服器 稱握有證據

2019-03-07 10:44

英國科學家：修改HIV帶原者基因與中國基改嬰兒不同

2019-03-06 18:46

CNN：新加坡擬向美購F35 跟中國大陸有什麼關係？

2019-03-07 15:11

霾害嚴重誰是汙染源？ 南韓、中國互相推卸責任

2019-03-06 22:36

經濟成長疑慮拖累美股連跌三日 道瓊下挫133點

2019-03-07 06:54

全美最富裕郵遞區號 就在這處小島

2019-03-06 19:03

全球經濟成長 OECD再下修

2019-03-07 00:00

「在黃海人造雨」 南韓治霾害 想找大陸合作

2019-03-07 00:06

川普顧股市 促速與中和解

2019-03-06 23:57

華為重要聲明：決定控告美國政府

2019-03-07 10:25

加幣、澳幣雙雙下跌 兩國大央行比Fed還鴿派

2019-03-07 08:19

無尾熊性感照成名 將負責傳宗接代重任

2019-03-07 13:29

中國銷售失速 瑞薩生產線停工最長2個月

2019-03-07 09:10

注意！到義大利五鄉地穿拖鞋 最高罰8.8萬元

2019-03-07 15:14

土耳其「鬼屋危機」！炒房泡沫、都更害死人？

2019-03-07 15:15

川金二會前 北韓重建飛彈試驗場

2019-03-07 00:08

尖峰時段教小孩買日本地鐵票 同行網友怒：挑錯時機

2019-03-07 10:02

分析：華為反擊控告 恐掀「逆火效應」

2019-03-07 12:23

年吸金1500億「酷MA萌」 中文名字改成熊本熊

2019-03-07 13:51

澳洲經濟減速

2019-03-07 02:06

華為控告美政府 銷售限制條款違憲

2019-03-07 10:57

若無協議脫歐 豐田生產線恐於2023年撤離英國

2019-03-07 07:53

北韓廢棄寧邊核設施 每年仍能生產3枚核武

2019-03-07 11:46

川普打關稅戰 美國貿易赤字為何不減反增？

2019-03-07 13:51

不滿遭圍堵準備反擊 華為將宣布對美提告

2019-03-07 10:22

華為悍然提告！ 指控美國政府禁令違憲

2019-03-07 10:28

波頓放話：北韓若不棄核 加大制裁力道

2019-03-07 00:20

男子撒尿幫光臀男洗頭！巴西總統分享影片遭批

2019-03-07 09:45

義大利將加入一帶一路 美國強烈反彈

2019-03-07 00:05

北韓重起核設施？ 半島情勢再現不安

2019-03-06 19:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top