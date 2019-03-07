職涯專家：到新的職場絕不能犯下這個錯誤！

2019-03-07 18:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



恭喜你應徵到新工作，現在你可以悠哉坐在家裡等著上班，是嗎？

才怪。

暢銷管理書作者蘇西‧威爾許（Suzy Welch）接受CNBC訪談時表示，人們開始從事新的工作時往往會犯下一個很嚴重的錯誤，但這是可以避免的。

威爾許說：「應徵到新工作使你很興奮，你身邊的人也很興奮，還會出什麼差錯呢？喔，錯誤可多了，尤其是這個非常基本的錯誤：沒有去了解新公司的歷史」，到新公司任職前必須先研究一下這個要緊的問題。

威爾許表示，「請善用搜尋引擎Google，或請公司的資深同事喝杯咖啡，了解這家公司的創辦人和創辦原因，誰帶領這家公司成功，怎麼做到的？而誰在帶領公司時搞砸了？後來這些人發生了什麼事？誰持有公司的股份，占比多少？公司的各部門由誰執掌？」

踏入新公司就像進入婚姻一樣，「你不會在不清楚這個人的人生故事時，就跟這個人結婚，同意嗎？你要去的新公司也有一段過去，待你成為公司的一員後就會更清楚。」

威爾許坦承，自己在這方面學到一課，她1981年時剛從大學畢業，當時在邁阿密先驅報擔任記者，跑刑事案件的新聞。威爾許表示，「我起初納悶，為何這麼多警察對我很不友善，雖然我每天亟需他們提供資訊，但我認為自己沒做錯什麼事。」

威爾許幾周後和幾位同事參加一場派對，她那時才明白為何自己會受到這種待遇，「我們這些後進的記者替補先前離職的記者，他們因參與罷工而遭到解僱。有加入工會的警察視我們為叛徒，但我當時沒有意識到這件事。」

威爾許後來盡可能地深入了解公司的歷史和文化，「我發現當時那場罷工極具爭議性，也得知我的上司拒絕加入罷工行列，因此在罷工過程中失去十幾位朋友。這一小段重要的事實改變了我跟上司的關係，因為我終於能理解他」。