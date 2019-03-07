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全球十大高污染城市 印度包辦7名

2019-03-07 18:14台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

印度空氣品質不佳名列世界前茅。根據環保團體公布的最新數據，全球前10大空氣污染最嚴重城市中，印度城市便包辦7處城市。當地環保人士則呼籲政府，應設法降低柴油車等污染源以及重新考慮是否繼續推動快速發展都市化，才能有效打擊空氣汙染。

據《印度泰晤士報》報導，IQAir AirVisual與綠色和平組織公布的排行指出，位於首都新德里西南方的古爾岡（Gurugram）目前是全球空污最嚴重的城市，去年當地PM2.5指數來到135.8（微克／立方米），印度其他3處城市與鄰國巴基斯坦的費薩拉巴德則包辦前5名。

綠色和平代表沙諾表示，「這對我們的健康與支出帶來相當大影響。 除了生命損失外，估計還有2,250億美元勞動力損失及數兆美元醫療費用支出。」

據《印度人》報導，對此結果，當地民眾與環保人士呼籲政府應透過採取有效措施來稽查不斷增加的污染，例如減少柴油車輛以及宣布阿拉瓦利嶺（Aravalis）為森林等等。

據熟悉林業的分析師阿葛沃爾指出，古爾岡的地理位置使其容易受到攜帶污染物的風向所影響，特別在冬季，加上當地稻穀種植面積增加及頻繁燃燒殘枝，過去幾年情況以更加惡化。

負責推動「為什麼浪費你的廢棄物」運動的希絲表示，「古爾岡正在快速都市化，空氣污染的暴增就是這種情況的直接後果，但政府仍然沒有優先考慮民眾的公共健康與福祉。」

印度是世界上成長最快的主要經濟體，在全球空氣污染最嚴重30處城市中佔22處，其中中國大陸有5處、巴基斯坦有2處以及孟加拉1處。根據世界銀行數據指出，印度醫療成本與生產力損失佔國內生產總值8.5％。

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