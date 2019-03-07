挖礦挖到太空 俄國加入盧森堡計劃

2019-03-07 17:19 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



對於太空採礦，人類充滿無限期待。（Photo by common wikimedia） 分享 facebook

太空中含有大量的鐵、鈷、鎳等重要金屬，太空尋寶一向是人類追尋的目標。近日俄國宣布，將加入盧森堡的太空探礦計畫，並利用這些太空礦物建立太空補給站，提供火星殖民物資與地球工業發展。人類要實現科幻電影裡酷炫太空任務的步伐指日可待。

資源將盡 俄盧搶先布局

在地球資源快用完的情況下，哪裡還有人類發展的空間？根據《路透社》報導，俄國在1月的時候對盧森堡提交了相關的企劃書。俄國總理拜代表團成員格里柯娃表示，他們希望能跟盧森堡在太空採礦相關方面進行合作。

《路透社》指出，這些金屬對太空科技與工業發展很重要，地質學家也推測地球上許多稀土元素來源為太空中的隕石，若能將這些稀有金屬帶回地球，對於科技業與電子產業都會有很大的受益。

相關法規需完善

然而在太空採礦商業化的路上，最大的問題是在如何將大量的礦產從外太空帶回地球。另外，在1967年制定的《太空法》中對於國家在太空行動上也有所規範，特別對於月球等星體規範為「人類共同遺產」，不得有任何國家自行宣布佔領月球。

不過盧森堡是第一個針對太空採礦任務提出相關法律規範的國家，因此除了商業問題外，日後的法律責任歸屬也是值得關注的議題。

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