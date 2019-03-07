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麥可舊聞再爆 加紐下架天王歌曲

2019-03-07 17:12台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

麥可傑克森紀錄片播出後，因性侵幼童行為引發爭議。(Photo on Flickr...
麥可傑克森紀錄片播出後，因性侵幼童行為引發爭議。(Photo on Flickr)
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已故美國流行天王麥可傑克森歌曲竟被禁播！3月2日HBO上映麥可生平記錄片，由於內容提及關於天王過去性侵兒童的行為，讓紐西蘭加拿大採取行動，宣布電台不再播放天王歌曲並全面下架。

根據《CNN》報導，在電影中，羅伯森與賽夫強克控告麥可在它們年幼的時候對他性侵。但是麥可的基金會對於電影內容反駁，稱遭到「公開私刑」，並對HBO提出告訴。

引發拒聽浪潮

《CNN》也提到，影片上映後爆發論戰，甚至有人還提到了看了相關新聞後，只要聽麥可的歌就有許多不舒服的感覺。紐西蘭內大多數的電台都已將麥可的歌都下架，紐西蘭著名商業廣播《媒體工作》的電台總監瓦特表示，麥可的音樂已經不在《媒體工作》的廣播出現，我們要確保我們播的音樂是人們想聽的音樂。」

《CNN》指出，在加拿大蒙特婁的三大主要電台，都停止播出麥可的音樂，而加拿大其他廣播電台也密切監控關於麥可音樂播出時觀眾的反應；在美國，歐普拉也在紀錄片播出後訪問了影片中的兩位受害者。其中羅伯森表示，他當時並不知道麥可正在性侵他。「如果麥可的事引發美國對性侵幼童的關注，我們的社會會朝向更好的地方邁進。」歐普拉說。

先別急著刪歌

不過在《華盛頓郵報》的一篇分析也表示，在衝動刪掉在手機內麥可的播放清單前，不如再聽一次他的歌，理解麥可的行為後，再做決定。

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