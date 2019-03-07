電影效果太強 隕石比想像中堅硬

2019-03-07 16:20 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



2013年有隕石在俄羅斯車里雅賓斯克落下，造成1613人受傷，碎片在冰凍的湖面上砸出一個大洞。 歐新社 分享 facebook

在《彗星撞地球》、《世界末日》等電影情節中，人類對於隕石撞地球既期待又怕受傷害。然而，最近一篇研究指出，電影中炸開隕石拯救地球的情節，在現實生活中完全不可能發生。這也讓人類對於是否能在隕石降臨前先發制人有更多的疑問。

重新修正預測模型

《路透社》報導，約翰霍普金斯大學的研究團隊近日利用最新的電腦公式，預測1立方公里大小的隕石撞擊25立方公里的隕石會有什麼影響，原本在早期預測中，大隕石是被摧毀的。不過透過最新結果模擬，大隕石並不會被完全摧毀。

「我們過去相信比較大的塊體容易產生裂縫，因此比較容易被摧毀。不過根據我們研究發現，我們需要更多的能量去徹底擊碎整個隕石。」研究作者艾默表示。而《福斯新聞網》提到，先前的研究忽略了兩個小行星相撞在太空中相撞，威力會減弱的問題。

炸完不會變小

研究的結果分為兩階段：第一階段會有很多小碎塊因撞擊產生，但隕石主體結構沒有受到很大損傷；而因為主體沒有收損很多的情況下，因為重力的關係，第一階段產生的小碎塊又會聚集到原來的隕石上。

研究被發表在研究太陽系為主的《伊卡洛斯》期刊。研究結果有助於人類在太空力學及太空探礦等方面做為重要參考。共同作者拉麥許說，將隕石研究從學術研究應用到真實情況只是時間上的問題。他表示，「我們希望能在這種情況真的來臨以前就準備好，而科學研究可以幫助我們做出正確的決策。

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