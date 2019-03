神蹟再現?教堂慘遭祝融吞噬 聖經和十字架卻完好無損

2019-03-06 20:33 聯合新聞網 綜合報導



火災發生後,教堂內的10多本聖經竟然完好無損。 圖/擷取自臉書粉專Coal City Fire Department 分享 facebook 通常建築物遭到大火侵襲,鐵定通通燒成灰燼,叫人分不清物品面目。美國西維吉尼亞州的柯爾市(Coal City),日前有座教堂發生火警。消防員獲報抵達火場後,待火勢撲滅,意外發現雖然整座教堂已被燒成灰燼,然而原先放在教堂內的10多本聖經竟然完好無損,就連十字架也沒被火燒毀,讓消防員和網友看了嘖嘖稱奇,直呼「神蹟」、「真的有上帝」!

根據外媒CNN報導,起火教堂是位於美國西維吉尼亞州的自由部教堂(Freedom Ministries Church),是當地居民的信仰中心,本月3日凌晨1點左右傳出火警。消防隊員趕到現場後,只見濃煙猛竄,烈焰幾乎吞噬整座教堂。甚至救災到一半時,還一度因為火勢太大,使得建築物結構崩壞,消防隊員不得不暫時退出現場,最後好不容易花了幾小時才順利將火勢撲滅。

滅火後,消防隊員進入教堂廢墟中檢查災損,建築物內的一切都被大火燒得面目全非。大夥兒悲痛欲絕之餘,赫然發現放在座位後方的所有聖經居然完好無缺,還可以一頁頁翻看,同時,教堂中的大型十字架也在烈焰中倖免於難。

消防隊員們將聖經全聚集在焦黑的地上,拍照並PO上臉書粉絲專頁「Coal City Fire Department」,把故事告訴普羅大眾,並感性寫道「我們常會遇到各種難關,但上帝絕不會放棄我們。(Though odds were against us, God was not.)」

這篇PO文被網友分享超過4萬次,不少網友都被感動了,留言表示「上帝的神蹟」、「真的有神」、「可能是外層書皮和書的厚度造成這個結果」。另據CNN報導,這起火災並未造成任何人員傷亡,起火原因仍待調查。

火災發生後,教堂內的10多本聖經竟然完好無損。 圖/擷取自臉書粉專Coal City Fire Department 分享 facebook

火災發生後,不僅教堂內的聖經完好無損,教堂中的大型十字架也在烈焰中倖免於難。 圖/擷取自臉書粉專Coal City Fire Department 分享 facebook