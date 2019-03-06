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神蹟再現？教堂慘遭祝融吞噬 聖經和十字架卻完好無損

2019-03-06 20:33聯合新聞網 綜合報導

火災發生後，教堂內的10多本聖經竟然完好無損。 圖／擷取自臉書粉專Coal Ci...
火災發生後，教堂內的10多本聖經竟然完好無損。 圖／擷取自臉書粉專Coal City Fire Department
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通常建築物遭到大火侵襲，鐵定通通燒成灰燼，叫人分不清物品面目。美國西維吉尼亞州的柯爾市（Coal City），日前有座教堂發生火警。消防員獲報抵達火場後，待火勢撲滅，意外發現雖然整座教堂已被燒成灰燼，然而原先放在教堂內的10多本聖經竟然完好無損，就連十字架也沒被火燒毀，讓消防員和網友看了嘖嘖稱奇，直呼「神蹟」、「真的有上帝」！

根據外媒CNN報導，起火教堂是位於美國西維吉尼亞州的自由部教堂（Freedom Ministries Church），是當地居民的信仰中心，本月3日凌晨1點左右傳出火警。消防隊員趕到現場後，只見濃煙猛竄，烈焰幾乎吞噬整座教堂。甚至救災到一半時，還一度因為火勢太大，使得建築物結構崩壞，消防隊員不得不暫時退出現場，最後好不容易花了幾小時才順利將火勢撲滅。

滅火後，消防隊員進入教堂廢墟中檢查災損，建築物內的一切都被大火燒得面目全非。大夥兒悲痛欲絕之餘，赫然發現放在座位後方的所有聖經居然完好無缺，還可以一頁頁翻看，同時，教堂中的大型十字架也在烈焰中倖免於難。

消防隊員們將聖經全聚集在焦黑的地上，拍照並PO上臉書粉絲專頁「Coal City Fire Department」，把故事告訴普羅大眾，並感性寫道「我們常會遇到各種難關，但上帝絕不會放棄我們。（Though odds were against us, God was not.）」

這篇PO文被網友分享超過4萬次，不少網友都被感動了，留言表示「上帝的神蹟」、「真的有神」、「可能是外層書皮和書的厚度造成這個結果」。另據CNN報導，這起火災並未造成任何人員傷亡，起火原因仍待調查。

火災發生後，教堂內的10多本聖經竟然完好無損。 圖／擷取自臉書粉專Coal Ci...
火災發生後，教堂內的10多本聖經竟然完好無損。 圖／擷取自臉書粉專Coal City Fire Department
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火災發生後，不僅教堂內的聖經完好無損，教堂中的大型十字架也在烈焰中倖免於難。 圖...
火災發生後，不僅教堂內的聖經完好無損，教堂中的大型十字架也在烈焰中倖免於難。 圖／擷取自臉書粉專Coal City Fire Department
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火災發生後，教堂內的10多本聖經竟然完好無損。 圖／擷取自臉書粉專Coal Ci...
火災發生後，教堂內的10多本聖經竟然完好無損。 圖／擷取自臉書粉專Coal City Fire Department
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教堂火災
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