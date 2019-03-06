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英國科學家：修改HIV帶原者基因與中國基改嬰兒不同

2019-03-06 18:46世界日報 編譯陳韻涵／綜合5日電

英科學家強調，與中國科學家賀建奎基因編輯嬰兒HIV免疫的意義不同。 路透社
英科學家強調，與中國科學家賀建奎基因編輯嬰兒HIV免疫的意義不同。 路透社
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倫敦病患」(London Patient)擺脫人類免疫缺乏病毒(HIV)的案例，可望讓HIV療法向前邁進一步；英國科學家稱未來可能修改CCR5基因，它是讓HIV入侵細胞的主要輔助受體，但強調修改HIV帶原者體內的基因，與中國科學家賀建奎「沒有必要且冒險」修改胚胎而引發爭議的意義不同。

「柏林病患」(Berlin Patient)布朗(Timothy Brown)接受骨髓移質擺脫血癌與愛滋病症後十餘年，「倫敦病患」經歷類似移植而成為全球第二個成功案例，可望成為治療HIV的關鍵。

國際愛滋病學會(IAS)主席波茲尼克(Anton Pozniak)說：「這不是可行的大規模醫療策略，卻是研究治療HIV的關鍵，新研究驗證了HIV可治療的觀點，希望最終能透過基因科技和抗體技術發展出安全、符合經濟效益且簡單的療法。」

布朗和不願透露姓名的「倫敦病患」都出現血癌和愛滋症狀，醫生篩選帶有CCR5蛋白基因變異的骨髓捐贈者，替他們進行骨髓移植，但這項手術存在難以承受的巨大風險。

領導「倫敦病患」研究的倫敦大學學院(UCL)病毒學教授古普塔(Ravindra Gupta)說：「在柏林病患之後，科學家未來可能修改病患體內，允許HIV進入細胞的CCR5基因；你可能聽過中國的基改寶寶，該實驗即修改胚胎的CCR5基因。」

中國科學家賀建奎宣稱透過基因編輯技術，成功讓一對雙胞胎天生擁有抗HIV能力，引發道德非議。

目前轉任劍橋大學教職的古普塔說，賀建奎的實驗不必要且存在風險而惹議，但修改愛滋病患體內的CCR5基因有正當目標。

不過，CCR5可能不是HIV消失的唯一原因，倫敦與柏林病患都經歷了「移植物抗宿主疾病」(GvHD)，即捐贈者免疫細胞攻擊受體免疫細胞；古普塔說，這可能在受HIV感染的細胞消失中扮演要角。

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