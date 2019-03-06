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「凍卵」像花大錢買彩票 成功生子不容易

2019-03-06 18:47世界日報 記者顏伶如／綜合報導

現年37歲，在達拉斯執業的不孕症醫師艾蜜莉‧高列特(Emily Goulet)，34歲之前完成凍卵，因為她知道女人過了30歲中期之後，年紀越大恐怕自然懷孕機率就越低；不過，她在臨床診斷中，卻遇到與她年紀差不多的某些女性，多次接受人工授孕都未能懷胎，讓她對於殘酷現實有了領悟，那就是凍卵是一回事，最後能否成功懷胎，則是另一回事。

面對患者諮詢時，高列特都明確告知「凍卵絕非保證生育的某種保險政策」，以她自己的狀況來看，高列特便不認為自己凍卵之後，就保證會生出個寶寶。

她說，當時凍卵是因為認為時機合適，「而且我也知道這並沒有百分之百的保證。」

過去十年來，凍卵技術獲得重大進展，如今冷凍方式變得更加可靠，胚胎在授孕之前的分析也變得更為精密，從卵巢取出卵子的醫療方式也更有效率。

包括高列特在內的醫師，仍然對於凍卵技術提出警告，指出雖然技術不斷推陳出新，可是現實狀況與女性患者的崇高期望之間可能存有極大落差，尤其是越來越多美國女性選擇凍卵，到頭來可能會失望。

高列特說：「這就像買了代價昂貴的樂透彩票。如果你贏了，你得到的是最棒的彩金，也就是有了孩子，可是如果你沒贏，就會有上當受騙的感覺。」

高列特後來如願生下孩子，但卻是經歷七次飽受折騰的體外人工受精(IVF)荷爾蒙注射，花費則達數萬元，過程中還包括多次被迫取消的人工受孕計畫，理由是醫師評估取卵或授孕狀況不佳。

「大謊言：升格人母、女性主義與生理時鐘之真實面」一書(The Big Lie：Motherhood, Feminism, and the Reality of the Biological Clock)作者坦雅‧賽爾維拉納姆(Tanya Selvaratnam)就說：「很多人以為，只要女人準備好要生孩子了，現今科技就有辦法讓她實現願望，但真實情形是，並非每個女人都能如願以償。」

凍卵醫師患者
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