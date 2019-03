「凍卵」像花大錢買彩票 成功生子不容易

2019-03-06 18:47 世界日報 記者顏伶如/綜合報導



現年37歲,在達拉斯執業的不孕症醫師艾蜜莉‧高列特(Emily Goulet),34歲之前完成凍卵,因為她知道女人過了30歲中期之後,年紀越大恐怕自然懷孕機率就越低;不過,她在臨床診斷中,卻遇到與她年紀差不多的某些女性,多次接受人工授孕都未能懷胎,讓她對於殘酷現實有了領悟,那就是凍卵是一回事,最後能否成功懷胎,則是另一回事。

面對患者諮詢時,高列特都明確告知「凍卵絕非保證生育的某種保險政策」,以她自己的狀況來看,高列特便不認為自己凍卵之後,就保證會生出個寶寶。

她說,當時凍卵是因為認為時機合適,「而且我也知道這並沒有百分之百的保證。」

過去十年來,凍卵技術獲得重大進展,如今冷凍方式變得更加可靠,胚胎在授孕之前的分析也變得更為精密,從卵巢取出卵子的醫療方式也更有效率。

包括高列特在內的醫師,仍然對於凍卵技術提出警告,指出雖然技術不斷推陳出新,可是現實狀況與女性患者的崇高期望之間可能存有極大落差,尤其是越來越多美國女性選擇凍卵,到頭來可能會失望。

高列特說:「這就像買了代價昂貴的樂透彩票。如果你贏了,你得到的是最棒的彩金,也就是有了孩子,可是如果你沒贏,就會有上當受騙的感覺。」

高列特後來如願生下孩子,但卻是經歷七次飽受折騰的體外人工受精(IVF)荷爾蒙注射,花費則達數萬元,過程中還包括多次被迫取消的人工受孕計畫,理由是醫師評估取卵或授孕狀況不佳。

「大謊言:升格人母、女性主義與生理時鐘之真實面」一書(The Big Lie:Motherhood, Feminism, and the Reality of the Biological Clock)作者坦雅‧賽爾維拉納姆(Tanya Selvaratnam)就說:「很多人以為,只要女人準備好要生孩子了,現今科技就有辦法讓她實現願望,但真實情形是,並非每個女人都能如願以償。」