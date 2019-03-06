千禧女性靠自己 「凍卵」變成新熱門產業

2019-03-06 18:47 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



日前某個周二晚間，在紐約市曼哈頓一場美輪美奐的聚會上，有著芳香蠟燭與高雅的室內植物，搭配著輕快音樂與美酒，上百名年齡在20歲至30歲的年輕女性輕鬆談笑；如此看似高級酒吧的場合，其實是廠商爭取千禧世代女性消費者凍卵的說明會。

「今天晚上，我們推出的促銷價是每個循環5000元，這包括麻醉、取卵以及一年保存的費用。」穿著紅色緊身洋裝的醫師法希蔓‧薩珊(Fahimeh Sasan)站在會場前方對眾人說道：「不管妳現在幾歲，今天就是凍卵最佳時機。」

這場由廠商Kindbody舉辦的凍卵說明會，近幾年可以說是生育產業最熱門的活動，鎖定的目標消費族群則是千禧世代年輕女性。

女性趨勢活動常銷售一空

2018年8月創立Kindbody以來，該公司行銷主管蕾貝卡‧席維爾(Rebecca Silver)與工作夥伴自認為成功抓住了年輕女性的注意力，對於她們的凍卵需求更是瞭若指掌，因為千禧世代女性想了解更多相關訊息，也希望對於自己生兒育女的人生大事，擁有更多主導權。

席維爾指出：「我們的活動常常都是銷售一空的。」

除了舉辦說明會之外，Kindbody也有社群網站的網路宣傳，Instagram發文動輒獲得成千上萬網友按讚，還經常透過Instagram分享打動女性消費者的勵志小語，例如「掌握妳自己的未來」、「規畫妳的道路」。

不靠男人 新女性主義崛起

席維爾說，如今凍卵儼然已經成為如何成為一名獨立自主女性的必經之路，「很多人覺得凍卵滿『酷』的，決定加入這項新行列，女性覺得生小孩不再需要靠男人，如果現在仍然單身，也不必急著生小孩，這是一股新興女性主義已經崛起。」

相較於傳統式的生育診所與醫院，類似Kindbody的初創產業近幾年已經成為越來越熱門的另類選擇，就連華爾街投資人都注意到這股趨勢。

根據輔助生殖科技學會(Society for Assisted Reproductive Technology)統計，在2009年間，全美只有475名女性凍卵，但到了2016年卻增加到將近7300人。