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正妹鋼琴家「低胸爆乳彈琴」 兼顧觀眾眼福和耳福

2019-03-06 17:33聯合新聞網 綜合報導

古典音樂家一般都散發出氣質、典雅的特徵，男的帥女的美。而一般觀眾如要聽得懂古典音樂演奏內容，必須先研讀一些「音樂賞析」知識，才不至於聽到一半睡著。不過，要是出現在觀眾眼前的是一位「爆乳」氣質美女，會不會加深聽眾對古典音樂的喜愛呢？來自俄羅斯的鋼琴家蘿拉（Lola Astanova）或許可以顛覆大家對一般古典音樂家的既定印象，因為她在演奏鋼琴時，總是會穿上緊身又低胸的迷你短裙和細跟高跟鞋，毫不吝嗇地展現出自己的好身材。2012年時被Limelight雜誌評為古典音樂十大風格偶像，更曾擔任許多時尚雜誌模特兒，IG上也吸引了61.4萬位粉絲追蹤。

現年34歲的蘿拉（Lola Astanova）於蘇聯時期出生在烏茲別克首都塔什干，6歲進入當地兒童音樂天才學校就讀，隨後轉往俄國國立莫斯科柴可夫斯基音樂學院進修。蘿拉8歲開始以鋼琴家的身分前往世界各地巡迴演出，曾在德國、法國、奧地利、義大利和俄羅斯舉行過多次獨奏會，也跟知名管弦樂團一同合奏表演經典曲目。

2003年，蘿拉移民美國，持續在各大場合演出。她擅長改編蕭邦、拉赫曼尼諾夫的曲子，並且不吝於在IG分享彈奏鋼琴的影片和照片。她彈琴時總是穿著低胸平口小洋裝，大方秀出逆天美腿，迷人的大眼睛、古銅色肌膚加上及腰的飄逸長髮，每則動態少說都有2、30萬的人次觀看，留言數也破千則。目前，蘿拉旅居紐約，並取得美國國籍，其異於常人的天賦特質，可說是現代古典樂壇裡的Super Star。

來自俄羅斯的美籍鋼琴家蘿拉（Лола Астанова，Lola Astanov...
來自俄羅斯的美籍鋼琴家蘿拉（Лола Астанова，Lola Astanova）。 圖／擷取自蘿拉IG
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來自俄羅斯的美籍鋼琴家蘿拉（Лола Астанова，Lola Astanov...
來自俄羅斯的美籍鋼琴家蘿拉（Лола Астанова，Lola Astanova）。 圖／擷取自蘿拉IG
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來自俄羅斯的美籍鋼琴家蘿拉（Лола Астанова，Lola Astanov...
來自俄羅斯的美籍鋼琴家蘿拉（Лола Астанова，Lola Astanova）。 圖／擷取自蘿拉IG
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來自俄羅斯的美籍鋼琴家蘿拉（Лола Астанова，Lola Astanov...
來自俄羅斯的美籍鋼琴家蘿拉（Лола Астанова，Lola Astanova）。 圖／擷取自蘿拉IG
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