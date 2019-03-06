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南加外海閃電 擊中客機返航

2019-03-06 16:15世界日報 記者雷沛╱即時報導

隨著暴風雨來襲，南加州外海3月5日晚上天空大演閃電秀。一架達美航空（Delta Airlines）班機因被閃電打中返航，洛杉磯國際機場（LAX）三座航廈一度停電

國家氣象局晚上8時左右，五分鐘內在南加州外海測得1489次閃電。包括聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）231次，洛杉磯縣40次。

達美航空從洛杉磯飛往西雅圖班機起飛後被閃電打中，緊急安全返航，洛杉磯國際機場三座航廈因閃電一度停電。

聖塔芭芭拉港天空大演閃電秀。美聯社
聖塔芭芭拉港天空大演閃電秀。美聯社
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