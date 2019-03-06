富豪愛上廉價私娼館買春 治療師：成癮可治療

2019-03-06 13:34 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



檢警掃蕩人口走私和按摩院中暗藏的色情交易時有所聞，也並非新聞，但相關話題卻在新英格蘭愛國者美式足球隊老闆克瑞夫特（Robert Kraft）日前在佛羅里達州華人經營的按摩院涉嫌買春後，被炒得火熱。

據警方監視器錄下並發出逮捕令的200名嫖客中，除了知名的克瑞夫特，波士頓地區還有一名富豪、私募股權投資者柴爾斯(John Childs)也在其中，兩人都否認指控。

克瑞夫特是上億身價的名人，被錄下兩度光顧的佛州亞洲蘭花日間水療店的收費不到100元；很多人不禁要問：為什麼這些有權勢的富豪渴望在廉價非法的地方買春？

波士頓一位有經驗的性成癮治療師對波士頓大學和WGBH公共電台所組的新英格蘭調查報導中心表示，不知道克拉瑞夫光顧亞洲蘭花日間水療店背後的原因，但是許多男人一旦上癮，到非法色情店買春有可能被抓、染上性疾病、或對性工作者剝削待遇等風險顧慮和問題都被拋在腦後。

他說，愈來愈多男性先是對網絡色情上癮，之後成為嫖客；非法按摩院看起來較安全，而且價格低廉，可說是進入其他商業性交易的門戶。

他所治療的男子中，有些是被配偶或警方逮到，也有些是自己不想愈陷愈深而尋求幫助；他們感到羞恥，生活也岌岌可危；治療師表示，通過治療，性成癮可以得到改善，治療也能改變生活；很希望此次事件引起的關注有助於需要者尋求協助。

根據非營利組織Polaris項目，美國估計有9000家非法按摩店，年收入約25億元；麻州估計有230家色情按摩店。