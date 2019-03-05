住宅車庫中彈…華裔少年無故遭槍殺 母親討公道

2019-03-05 16:16 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／長堤市報導



長堤市的柬埔寨聚居社區2月28日下午5時15分發生命案，一名17歲華裔男孩在一個住宅的車庫裡玩電動遊戲時，被經過一輛汽車裡的人開槍，當場身亡。4日，洛杉磯縣法醫辦公室宣布，死者為長堤市居民林蘭蒂斯（Landis Chase Lim，音譯）。案發後，他的母親Gelinda Keo在臉書上追思兒子，並發起募款，希望為兒子的喪葬募資1萬元，目前已籌集逾9000元。

Keo對本報記者表示，死者是她三個兒子中最小的一個，小兒子和幫派沒有任何關係，死的非常無辜。她的家庭是柬埔寨裔和華裔的結合，以前住在哈仙達岡拉朋地，剛搬到長堤市不久。她希望藉由本報，懇請華裔社區為小兒子伸張正義。

林蘭蒂斯案發時他正和一個朋友，在長堤市Lewis Ave和11th St附近的一個住宅車庫（garage）裡，玩電動遊戲。一輛車突然開過來，車裡的人向車庫開槍，林蘭蒂斯身亡，另一名女子腿部中槍，但沒有生命危險。目前長堤市警方還在調查此案動機，嫌犯也沒有找到。

案發後不久，Keo就在臉書上表示，死者是她17歲的兒子林蘭蒂斯。她一直叫她的小兒子「我的書呆子小男孩」。她說兒子死的非常無辜，他從來沒有和任何幫派或者暴力團夥有關聯，空閒時頂多玩玩Xbox。

她對本報記者表示，林蘭蒂斯平時喜歡玩滑板和打電動，跟幫派沒有任何關係，臉上總是充滿微笑，每個人都很喜歡他，卻沒想到遭此厄運。

Keo表示，她最後一次和兒子在一起是他被射殺的前一天。當天蘭蒂斯想去宜家家居（IKEA）買毯子和被褥，他們一起去了宜家購物，蘭蒂斯選了一件床罩和一個羽絨毯子，臉上都是笑意。當天她正好偷穿了蘭蒂斯的一件格子襯衫，兒子還嘲笑她說，「媽媽那是我的襯衫，你要給我撐爆了」，讓她聽了哈哈大笑。購物之後，他們還討論了未來的路，他們有很多設想。蘭蒂斯問他的哥哥應該要申請哪所大學。但沒想到，第二天就天人永隔。

Keo說，那顆罪惡的子彈，射到兒子的胳膊上，然後穿過胸膛，進入心臟，導致蘭蒂斯當場死亡。她表示，開槍的幫派成員，可能要殺的是最近跟蘭蒂斯走的比較近的一個親戚，沒想到蘭蒂斯成了無辜的受害者。

Keo表示，蘭蒂斯遇害之前在上一些職業培訓課程，同時也給一個滑板用品品牌做模特兒。

蘭蒂斯遇害遇害後，不止Keo在臉書上發布了很多追憶兒子的帖子，他的很多朋友也將手裡有關他的視頻和照片發給了Keo。為了給兒子一個體面的葬禮，Keo在gofundme.com發起募款，目標為1萬元。截止4日下午，已經募得逾9000元。

Keo表示，很欣慰能有中文媒體採訪，也希望亞裔和華裔社區能對兒子無辜的死做出幫助，將感激不盡。可在gofundme.com網站搜索Landis即可看到募款頁面。如果有對案情有任何了解的民眾，也可向長堤市警局報告，電話：562-570-7244。