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員工拍露鳥影片重創形象 日本大戶屋全面停業一天清理門戶

2019-03-05 13:00聯合新聞網 綜合報導

知名日本料理連鎖店大戶屋最近傳出員工不適當行為的醜聞，日本大阪府泉佐野市的一間分店因工讀生在店內拍攝露鳥的不雅影片並上傳社群網路，引發一連串的後續處理。除了將拍攝影片的員工開除，日本大戶屋並決定要於12日全面休業一天，對員工進行再教育。

因店內拍攝的不雅影片重創形象，日本大戶屋決定全面停業一天對員工進行再教育。pho...
因店內拍攝的不雅影片重創形象，日本大戶屋決定全面停業一天對員工進行再教育。photo credit: petitwings.com
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外傳的不雅影片是由大戶屋大阪一間分店的工讀生所拍攝，三名工讀生中的其中一員頭戴外星人頭套露出下體在店內跳動，隨後再以托盤遮掩。影片傳出後嚴重影響了大戶屋的商譽，有人表示「那個托盤是用來裝食物飲料的，太噁心了」 ，雖然主要指責的是影片相關人，卻對店家的環境衛生失去了信任「不想再去」、「這對餐飲業來說簡直是個災難」。

工讀生在店內拍攝的露鳥影片重挫日本大戶屋的形象及生意。photo credit:...
工讀生在店內拍攝的露鳥影片重挫日本大戶屋的形象及生意。photo credit: YouTube: FNN
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針對這起事件，日媒「SankeiBiz」報導大戶屋已解僱了拍攝影片的三名工讀生，並考慮是否對其提出訴訟，同時對店內的管理階層進行減薪10%的懲處。日本國內總共350家的大戶屋將於12日集體休業一天進行員工培訓、辦公室及商店的清潔，並決定往後除休息時間外禁止員工於上班時間使用智慧型手機，員工並不得上傳跟工作場合相關的影片到社群網路上。

估計全面休業一天以及不雅影片的影響，將對大戶屋造成1.9億日元的損失，約為台幣5千2百萬元。

日本料理餐飲業

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