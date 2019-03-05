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正妹富爸招女婿！送1房10車千萬現金 4條件曝光

2019-03-05 15:42聯合新聞網 綜合報導

榴槤事業富爸爸在臉書替小女兒徵婚，條件不難且送1房10車千萬現金，吸引不少人報名...
榴槤事業富爸爸在臉書替小女兒徵婚，條件不難且送1房10車千萬現金，吸引不少人報名。 圖片來源／曼谷郵報
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泰國一名59歲的「榴槤大亨」洛通，日前在臉書貼出了徵女婿的消息，引起了許多民眾關注，近日他又加碼嫁妝，除了有一千萬泰銖（約新台幣1千萬）還有一輛名車，總共加起來會有一棟房子、10輛名車、和1千萬泰銖，而女兒卡西塔（Kansita Rotthong）也證實這件事情。

根據《曼谷郵報》報導，泰國南部春蓬府一名榴蓮大亨洛通（Anont Rotthong），經營榴槤王國已經20年，育有2子2女，除了26歲的小女兒沒有對象，其他子女都已婚，對此他相當擔心，加上自己已經準備退休，因此決定在臉書上幫她徵婚，也藉此把榴槤事業傳給年輕人。

洛通開出的條件不會太難，他表示自己白手起家建立榴槤王國，所以願意給勤奮的人機會，不用高學歷但要識字，勤奮正直有上進心、節儉，為了繼承家業，也要喜歡榴槤並會挑選榴槤，洛通也強調，如果找到合意人選，男方不需要提供任何聘金聘禮，女方會準備1棟房子、10輛名車、及1千萬泰銖現金。

26歲的卡西塔長相清秀、笑容甜美，她表示一開始以為爸爸在開玩笑，後來發現他很認真在找女婿，所以最後也尊重他的決定，卡西塔表示自己的擇偶條件跟爸爸差不多，努力工作、熱愛家庭就已經足夠了。貼文出之後也湧入了不少男子留言私訊，希望能順利抱得美人歸。

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