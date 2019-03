暖化衝擊下 非洲大草原恐消失

非洲大陸上大多數亞熱帶植物恐怕無法勝過生長更快速的其他植物。(Photo by Yoni Lerner on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 溫室氣體上升,非洲大草原風景恐變樣。英國研究人員發現,隨著大氣二氧化碳量升高後,雖有利於非洲平原部分植物生長,但也會迫使近3分之1的亞熱帶植物走向滅亡之路,終將讓昔日大草原風光就此變調。

據《英國獨立報》報導,赫瑞瓦特大學科學家是利用分析化學化石,來追蹤東南部非洲的植物生長情形,結果發現二氧化碳量的改變已為當地綠景帶來極大改變。因為植物會倚賴二氧化碳進行光合作用,但包括特定牧草在內生長較快的植物會從大氣二氧化碳增加而獲益,比其他特殊植物獲得更多生長的優勢。

研究發現,如果按照目前排碳趨勢估算,在非洲大陸平原上,將有8,000~2.3萬種亞熱帶植物將就此消失在大草原上。

研究人員馬吉爾表示,「我們的研究發現,非洲地區植物與多樣性可能出現災難性前景,事實上,生物多樣性消失的程度在包括大草原亞的熱帶地區尤其明顯。」

據《Phys.org》報導,馬吉爾指出,研究人員是利用植物油的化學化石,來追蹤植物分類群在現代與古代景觀中的來源與移動狀況。他表示,「這些化學化石本身具備重要環境資訊,在原子規模下可反映碳成分的差異,而藉由發現碳成分差異,也等於可反映不同植物類型貢獻在沉積物的多樣性。」

研究人員也指出,這次結果將引起人們關注,因為植物多樣性對全世界的人類福祉至關重要,往後世人應仔細照顧生態系統,確保更進一步進化。

本次研究結果刊登在PLOS ONE期刊。

