迷蹤馬航屆5年 大馬政府：願重啟搜索

2019-03-04 19:52 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



陸兆福表示，目前與政府合作的海洋探勘公司宣稱能提供新型探測裝備，協助搜索馬航MH370的飛機殘骸，他說，若新設備確實有成效，政府絕對願意重啟搜索。法新社 分享 facebook 「政府願重啟MH370航班搜索！」馬航MH370自2014年連同乘客、機組人員共239人，失蹤至今五年，馬來西亞交通部長陸兆福日前受訪時表示，馬國政府對研擬新版的搜索方案持開放態度，總理馬哈迪則說，政府保證會持續搜索，「只要還有一絲希望！」

新型探測設備

據香港網媒《香港01》4日指出，陸兆福周末出席活動時表示，目前與政府合作的海洋探勘公司宣稱能提供新型探測裝備，協助搜索馬航MH370的飛機殘骸，他說，若新設備確實有成效，政府絕對願意重啟搜索。

馬來西亞航空MH370班機於2014年3月8日從吉隆坡飛往北京的途中離奇失蹤，機上乘客及機組人員總計239人，歷經5年調查卻毫無下文，成為世界航空史上最離奇的「謎案」。

「只要還有希望就找！」馬哈迪說，澳洲媒體《9news》報導，馬哈迪曾在節目上與空難遺族維克絲對談，當馬哈迪宣布願意重啟搜索時，身旁的顧問眼睛瞪大了一下。維克絲說，自己的丈夫和其他乘客從未抵達他們的目的地，「新的科技有機會讓我們知道飛機掉在哪。」

政府的正面態度

馬哈迪則表示，政府打算重啟搜索，畢竟偌大的飛機墜入海中卻無聲無息，「這太奇怪了！」何況當時的機師經驗豐富，怎麼可能會把飛機弄丟？除非飛機已經徹底消失在世界上，否則不論墜海或登陸，一定都會留下蛛絲馬跡。

根據《半島電視台》指出，2017年時，馬來西亞曾與中國、澳洲合作，耗費超過1.4億美金在印度洋南方進行海底搜索，結果卻一無所獲。美國也於去年年領導進行探勘，直到五月結束搜索行動。

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