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SpaceX飛龍號抵太空站 與波音競爭載人飛行

2019-03-04 18:29中央社 華盛頓3日綜合外電報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）新太空艙飛龍號（Crew Dragon）今天...
美國太空探索科技公司（SpaceX）新太空艙飛龍號（Crew Dragon）今天抵達國際太空站（ISS）。路透社
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美國太空探索科技公司（SpaceX）新太空艙飛龍號（Crew Dragon）今天抵達國際太空站（ISS），成功通過這次關鍵測試後，即將可以開始運送美國太空人上太空。

彭博與法新社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）和SpaceX在任務直播中證實，這個船上只載著人偶的太空艙台北時間3日下午6時51分與距離地表將近400公里的太空站對接。

2個多小時後，包括美國的麥克林（Anne McClain）、加拿大的聖賈克（David Saint-Jacques）及俄羅斯的柯諾年科（Oleg Kononenko）等3名太空人開啟太空艙艙口，並首度在太空中進入船艙。

他們找到繫著安全帶的假人黎普利（Ripley），還有個沒有綁上繩子的地球絨布玩具，這是SpaceX戲謔放在太空艙的「超高科技無重力感應器」。

麥克林在飛龍號裡面說：「歡迎來到太空飛行的新時代。」

聖賈克推文講述監控新型飛龍號首次接近太空站和對接的經驗，稱此為「人類太空飛行新世代的黎明」。

美國太空總署署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）推文祝賀「這個歷史成就」。這將讓美國朝向自己發射火箭載運太空人上太空的目標大大前進一步。

SpaceX由億萬富翁馬斯克（Elon Musk）創辦，自2012年起已十餘次發射太空船前往太空站，但僅載送貨物過去。

載人是件更複雜的任務，太空船需要座位、讓人可以呼吸的加壓艙、溫度調節及緊急逃生系統等。

太空總署2014年與SpaceX與波音公司（Boeing）簽訂價值共68億美元的合約，讓它們研發載運美國太空人前往國際太空站，這個避免壟斷的計畫又稱商業機員計畫（Commercial Crew Program）。

兩家公司都預定今年夏天載運人員飛向國際太空站，結束美國無法載人上太空、只得搭俄羅斯聯合號太空船（Soyuz）便車的時期。

太空人SpaceX俄羅斯

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